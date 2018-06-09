Менеджер банка, похитившая 1,5 миллиона рублей, отделалась условным сроком

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении менеджера одного из банков, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимая, находясь на рабочем месте, используя имеющиеся персональные данные 3 пожилых клиентов банка, без их ведома и согласия в августе и сентябре 2015 года незаконно оформила 3 банковские карты на их имя. В последующем, с 7 августа 2015 года по 29 сентября 2016 года путем осуществления переводов денежных средств с банковских счетов клиентов на счета незаконно оформленных карт похитила в общей сумме свыше 1 500 тыс. рублей.

Похищенные денежные средства банк возместил потерпевшим в полном объеме и предъявил иск к обвиняемой на указанную сумму.

С учетом мнения государственного обвинителя судом вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также в полном объеме удовлетворен иск банка.