Мелодисты Якутии ждут Вас!

Сегодня, четверг, 12 июля, а значит в эфире «Музыкальный Якутск». Сегодня любимая телепередача горожан приглашает послушать песни в исполнении Сарданы Осиповой, Веры Никифоровой, Василия Еремеева, Вари Аманатовой, Николая Андросова Владимира Татаринова, Виталия Андросова. Напоминаем, что передача выходит в эфир на канале «Звезда» в 18 ч. 24 минуты. Приятного просмотра! Источник: ТО «Сулус-Медиа».

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