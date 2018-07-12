Мелодисты Якутии ждут Вас!

Сегодня, четверг, 12 июля, а значит в эфире «Музыкальный Якутск».
Сегодня любимая телепередача горожан приглашает послушать песни в исполнении Сарданы Осиповой, Веры Никифоровой, Василия Еремеева, Вари Аманатовой, Николая Андросова Владимира Татаринова, Виталия Андросова.
Напоминаем, что передача выходит в эфир на канале «Звезда» в 18 ч. 24 минуты. Приятного просмотра!
Источник: ТО «Сулус-Медиа».
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