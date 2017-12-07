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7 декабря 2017, 9:20
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Медвежонок Хаарчаана — символ дружбы Якутии и Санкт-Петербурга

Хаарчаана стала символом дружбы между  Якутией и Санкт-Петербургом.

В рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге 6 декабря 2017 года состоялась официальная церемония передачи белого медвежонка Хаарчааны Ленинградскому зоопарку.

Хаарчаана родилась 30 ноября 2016 года в зоопарке «Орто дойду».  Мать медвежонка Колымана была найдена на архипелаге Медвежьих островов в Нижнеколымском районе Якутии в 2012 году. Для создания пары был заключен договор с Ленинградским зоопарком и в декабре 2012 года зоопарку Якутии передали медвежонка Ломоносова. Хаарчаана – первенец у Колыманы и Ломоносова. Это первый случай рождения в неволе белого медведя в Якутии. По соглашению между зоопарком «Орто дойду» и Ленинградским зоопарком  первенца пары женского пола отправили в северную столицу.

В торжественной церемонии приняли участие  Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, первый Президент Республики Саха (Якутия), Государственный советник Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, народные депутаты Василий Власов, Александр Кошуков, Сергей Ларионов.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов напомнил, что знаменательное событие проходит в Год Экологии в Российской Федерации.

«Мы сегодня возвращаем внучку из далекой Якутии бабушке. Хаарчаана — символ  связи между Якутией и Санкт-Петербургом, результат нашей совместной работы», — сказал Ил Дархан и пожелал, чтобы это удивительное существо радовало жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Егор Борисов передал Георгию Полтавченко сертификат о происхождении Хаарчааны  и фотографию Хаарчааны с матерью Колыманой.

Губернатор Санкт-Петербурга  Георгий Полтавченко  отметил, что это событие подтверждает дружбу между Санкт-Петербургом и Якутией, и обратил внимание на то, что бабушка Хаарчааны медведица Услада — гордость Ленинградского зоопарка,  19 ноября 2017 года отметила  свой 30-летний юбилей. Услада становилась матерью 10 раз, подарив жизнь 16 медвежатам, которые разъехались по разным зоопаркам всего мира.

Георгий Полтавченко  от имени всех петербуржцев, прежде всего, детей, поблагодарил Егора Борисова, якутян за замечательный дар. «Пусть в дальнейшем под мирным небом мы будем дружить, обмениваться такими добрыми подарками, главное – понимать, что все мы вместе, мы — единая огромная, самая лучшая в мире страна», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одновременно открыли шиберные перегородки и выпустили Хаарчаану  из берлоги на всеобщее обозрение.

Белый медвежонок из Якутии официально стал обитателем Ленинградского зоопарка.

Следующим мероприятием Дней Якутии в Санкт-Петербурге стало открытие выставки «Сокровищница Республики Саха (Якутия)» в Российском этнографическом музее.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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