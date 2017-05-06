Медвежий патруль в Якутии

В рамках выполнения государственной программы «Охрана окружающей среды РС(Я)», участия в проекте WWF России «Медвежий патруль», при поддержке ТМ «4 Сезона» работниками Дирекции биоресурсов и ООПТ Минприроды РС(Я) в апреле 2017 г. в Аллайховском и Нижнеколымском районах проведено наземное обследование побережья Восточно-Сибирского моря, архипелага Медвежьи острова и прилегающей акватории с целью выяснения состояния белых медведей и других животных, занесенных в Красную книгу РФ и РС(Я).

Нижнеколымскую патрульную группу составили: старший госинспектор Дирекции в Нижнеколымском районе Руслан Слепцов и госинспекторы Вячеслав Слепцов и Валерий Арбатский, в работе участвовали эксперт по белому медведю из Москвы Виктор Никифоров и представитель компании ТМ “4 Сезона” Алексей Кишинец.

Несмотря на сложность ледовой обстановки в районе Медвежьих островов, выраженной в наличии достаточно обширных торосовых полей, удалось обследовать береговые линии всех островов архипелага. Всего найдено 5 берлог белых медведей, кроме этого, визуальная встреча медведицы с сеголетком вблизи о. Крестовского позволяет предполагать наличие здесь еще одной берлоги. В текущем сезоне на архипелаге родилось не менее 6 медвежат. Определено, что на момент работ в районе исследований пребывало не менее 15 белых медведей различного возраста.

Аллаиховская патрульная группа, состоящая из начальника районной инспекции охраны природы Татьяны Стрюковой, госинспекторов Дирекции Ивана Рожина и Валерия Слепцова, госинспектора инспекции охраны природы Александра Трофимова и общественного инспектора Ивана Иванова, обследовала морское побережье от Хапташинского яра до устья р. Малая Куропатачья. Визуально отмечен один белый медведь в районе Хапташинского яра. Погода была неблагоприятной с сильными холодными ветрами, временами пурга.

Основные задачи проводимых работ – это слежение за темпами воспроизводства белых медведей и их охрана в наиболее уязвимый период биологии зверей – вывод из берлог рожденных медвежат. Проведение превентивных мероприятий является сдерживающим фактором для желающих нелегально посетить эти территории с неблаговидными целями.