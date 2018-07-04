Медведей, оккупировавших больницу, решили ликвидировать

Сегодня в район больницы направлена группа по регулированию численности медведей. Об этом сообщил руководитель Нерюнгринского комитета охраны природы Евгений Телятников.

«В данное время группа из числа охотников-медвежатников уже находится на территории местного роддома. Они будут ждать, пока медведи не появятся. Обычно пик активности косолапых бывает утром и вечером. Надеемся, что в ближайшее время мы решим этот вопрос», — сказал он.

По словам Евгения Телятникова, обычно в период гона мамы стараются отогнать от себя повзрослевших детенышей, чтобы взрослые самцы не причинили им вред. Поэтому случается, что в поисках пищи молодые медведи захаживают в населенные пункты.

По предварительным данным, на территорию больницы забрели два медведя: взрослая особь и годовалый детеныш.