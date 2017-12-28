Медведев утвердил программу переселения соотечественников в Якутию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Республику Саха (Якутия). Соответствующее распоряжение размещено в среду на сайте кабмина.

«Согласовать проект подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Саха (Якутия) соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2012 — 2019 годы», — говорится в документе.

Предполагается, что реализация программы, предусматривающей «переселение соотечественников, являющихся высококвалифицированными специалистами и квалифицированными рабочими по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда», позволит привлечь в Якутию из-за рубежа 100 человек до конца 2019 года.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 года она переведена на бессрочный режим. Госпрограмма — это комплекс мер, направленных на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Подпрограмма финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств региональных бюджетов, передает ТАСС.