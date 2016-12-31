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Экономика
31 декабря 2016, 10:45
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Медведев подписал постановление правительства РФ о создании ТОР «Южная Якутия»

«Только что подписал ещё одно постановление о создании территории опережающего развития «Южная Якутия». Это уже 14-й ТОР на Дальнем Востоке», – заявил Дмитрий МЕДВЕДЕВ 29 декабря 2016 года на заседании с вице-премьерами.
«Надеюсь, это позволит привлечь дополнительно довольно значительные деньги в Республику Якутия, запустит реализацию семи инвестпроектов», – отметил Медведев.
Документ подготовлен Минвостокразвития России в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
Подписанным постановлением на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) создаётся территория опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия».
Определены границы ТОР «Южная Якутия», виды экономической деятельности, при проведении которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.
По оценке Минвостокразвития России, в результате реализации инвестиционных проектов на ТОР «Южная Якутия» будет создано не менее 2,9 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 21,4 млрд рублей, размер предоставленных налоговых льгот инвесторам составит порядка 24,4 млрд рублей.
Реализация постановления не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, так как создание ТОР «Южная Якутия» будет финансироваться за счёт средств внебюджетных источников.
Создание ТОР «Южная Якутия» будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, созданию крупного промышленного центра глубокой переработки природных ресурсов на Дальнем Востоке, стимулированию социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов и привлечения инвестиций, сообщает официальный сайт Правительства РФ.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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