Медведев о планах по реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска

«В текущем году начнётся реконструкция взлётно-посадочной полосы № 2 в аэропорту Якутска», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 21 апреля 2017 года на совещании в Мурманске, в ходе которого обсуждены крупные проекты развития транспортной инфраструктуры севера России. Кроме того, в ближайших целях Правительства РФ – запуск пассажирского сообщения на железнодорожном участке «Беркакит – Томмот – Нижний Бестях».

По словам председателя Правительства РФ, на реконструкцию взлётно-посадочной полосы №2 Якутска и реконструкцию наземной инфраструктуры аэропорта Магадан из федерального бюджета будет направлено «порядка 7 млрд (чуть более даже) из бюджетных источников».

Медведев подчеркнул, что «в условиях низкой плотности автомобильных и железных дорог особенно важно поддерживать и развивать наземную инфраструктуру воздушного транспорта, прежде всего для обеспечения мобильности постоянно проживающего населения, а также трудовых ресурсов, которые работают вахтовым методом». Глава кабмина напомнил, что в последние годы за счёт федеральных средств реконструирована инфраструктура северных аэропортов в части национальной опорной сети. «Так, введены после реконструкции взлётно-посадочные полосы в Мурманске, Анадыре, Магадане. В последующем перроны в этих городах и в Якутске, а также на аэродромах совместного базирования в Архангельске и Петрозаводске. На указанные цели было направлено более 10 млрд рублей из федерального бюджета. Также привлекаются средства из региональных бюджетов, внебюджетных источников. Так, в 2012 году в аэропорту Якутска был введён новый терминал», – сообщил председатель Правительства РФ.

В ходе своего выступления Дмитрий Медведев отдельно остановился на проектах, реализуемых в Якутии, в частности, напомнил, что в позапрошлом году было открыто рабочее движение на железнодорожном участке «Беркакит – Томмот – Нижний Бестях». По словам премьера, участок завершён практически на 90%, и он существенным образом улучшает логистику северного завоза. «Поэтому мы видим задачу – в ближайшее время завершить этот участок в полном объёме и запустить не только грузовое, но и пассажирское сообщение», – поделился планами Медведев.