Медсестра Лена Слепцова: Убедить больного туберкулезом лечиться – кропотливая работа

Лена Афанасьевна Слепцова, Отличник здравоохранения РС(Я) и РФ, главная медицинская сестра ГБУ РС(Я) НПЦ Фтизиатрия, посвятила медицине более сорока лет. Я говорю с ней о трудовом пути и профессии медицинской сестры в противотуберкулезной службе, в канун её золотого юбилея.

— Лена Афанасьевна, расскажите, пожалуйста, о себе, как пришли в медицину?

— Моя мама 25 лет проработала медицинской сестрой в участковой больнице Намского района. Мне всегда нравилась атмосфера больницы, особенно мне полюбился запах витаминов. Кому-то нравится своеобразный аромат больничных средств, а меня сразу же очаровал запах аскорбинки.

С самых малых лет я наблюдала за работой мамы, и немного повзрослев, на время летних школьных каникул устроиласьв эту же больницу санитаркой. Тогда мне было 14 лет, в тегоды еще было разрешено официально трудоустраиваться несовершеннолетним, — так началась моя работа в медицине.

Окончив школу, снова отработала санитаркой некоторое время. В 1981 году поступила в Якутское медицинское училище им. С.Орджоникидзе, на специальность «акушерское дело». По окончанию я приступила к работе участковой акушеркой в Поликлинике №3 города Якутска. Проработала я там недолго, по семейным обстоятельствам я вернулась к себе в Намский район. Там моя работа продолжилась, все в той же больнице где трудилась мама, я отработала три года акушеркой.

Дальше, по стечению обстоятельств, вышло так, что работу акушеркой не удалось продолжить. Я заболела туберкулёзом лёгких. Лечилась долгий год… Получив полный курс лечения, и выздоровев, собиралась вернуться к своей работе. Но, после моей болезни, меня не допустили к работе с детьми. Было и грустно, и обидно…

Отказ в продолжение работы акушеркой тогда было тяжело принять, а сейчас я не жалею, что все сложилось именно так. Я встретила на своем трудовом пути многих замечательных людей, ставших мне наставниками, это Мария Романовна ЗАХАРОВА, Татьяна Михайловна ХЛЕБНАЯ, Галина Николаевна ГРИГОРЬЕВА.

— Как продолжился дальнейший трудовой путь?



— В сентябре 1987 года я устроилась в Республиканский противотуберкулёзный диспансер медсестрой -анестезистом. Спустя два месяца — меня перевели работать операционной медицинской сестрой, в хирургическом отделении я провела восемь лет. После ушла в декрет, — у меня трое горячо любимых детей с небольшой разницей в возрасте, поэтому перерыв в работе был довольно таки большой. После декрета я продолжила работу старшей медицинской сестрой отделения терапии. Далее окончила высшее сестринское отделение Медицинского института СВФУ, и сейчас, вот уже тринадцатый год, работаю главной медицинской сестрой.

— Унаследовал ли кто-нибудь из детей интерес к медицине?



— Да, мой сын хочет стать врачом, сейчас учиться в Медицинском институте СВФУ. Кстати, у меня тоже было желание стать врачом, но в конечном итоге пример матери стал главенствующим в выборе профессии. Если говорить о родственниках, то у нас медицинская династия: моя тётя заслуженный врач ЯАССР, Варвара Иннокентьевна МАКАРОВА, много лет проработавшая врачом — офтальмологом в Намском районе.Её дети Иннокентий Афанасьевич, Марюра Юрьевна, Эдуард Иннокентьевич, в данное время она на заслуженном отдыхе, а её успехи в лечебном деле служат примером для внуков, и остаются гордостью для всех нас. Моя мама – Анна Спиридоновна СЛЕПЦОВА, племянницы мамы Любовь Евтропьевна, Елена Евтропьевна, Светлана Евтропьевна, Ньургустана Григорьевна — все медики.

— Работа сестринского персонала всегда была и остаётся сложной и очень ответственной, помимо интереса к медицине с детства и примера матери, что мотивировало оставаться в профессии медсестры?

— Работа конечно сложная, но она всегда даёт большое моральное удовлетворение, от осознания того, что ты приносишь пользу людям, делаешь очень нужное, важное и благородное дело.

После перенесённого туберкулёза, взгляды на жизнь существенно поменялись. В те годы к туберкулёзным больным относились с ещё большим непониманием и неприятием, чем сейчас. Находясь на лечении, много думала, «почему именно я заболела?»… Рассуждала, как мне принять, перенести мою болезнь, и сколько ещё будет продолжаться лечение, кажущееся на тот момент нескончаемым. Вылечившись, мне повезло попасть на работу именно в противотуберкулёзную службу, здесь я смогла начать помогать людям ускорить процесс выздоровления, историю каждого пациента я могла сравнить со своей болезнью, ведь почти каждое чувство пациента во время лечения, мне знакомо не понаслышке. Помогать, наблюдать за процессом лечения и наступающим выздоровлением пациентов, — все это приносит невероятное чувство гордости и радости, и за них, и за себя.

—Как человек с большим опытом работы, какие наставления вы даёте новоприбывшим медсестрам?

— Наши пациенты особенные люди, туберкулёз — это непростой диагноз. Пациенты с туберкулёзом имеют определённый психологический статус — они высоко эмоциональны, очень чувствительны к любым событиям, испытывают глубокие внутренние переживания… Во фтизиатрии медицинская проблематика тесно переплетается с социальными проблемами пациента. Мир такого человека довольно сложен, ему приходится выбыть из привычного образа жизни на длительный срок – при лечении туберкулеза время растягивается на месяцы, в некоторых случаях на годы.

Люди попадают к нам испуганные диагнозом, кто-то ругается, кто-то замыкается в себе… Кто-то в процессе терапии начинает срываться, морально устает лечиться. Медсёстрам очень важно в такой момент суметь расположить к себе и поддержать человека, на них ложится очень большая ответственность, — задать и поддержать мотивацию, укрепить веру в излечение.

Убедить больного туберкулезом лечиться – кропотливая работа.

При многих других заболеваниях, требующих краткосрочного приема лекарственных препаратов, к примеру, 10 дней, далеко не каждый человек соблюдает все правила, примет все таблетки вовремя, в нужной дозировке и количестве. А нашим пациентам зачастую приходится принимать терапию ежедневно буквально горстями. Легко ли проходить человеку такое лечение долгими месяцами?.. Поэтому я всегда в первую очередь советую молодым медсёстрам — умейте сопереживать, примерять ситуацию, обстоятельства, чувства пациента на себя, только тогда вы сможете стать отличным специалистом. В жизни многое случается внезапно, мы не всегда можем знать, что нас ждет завтра. В любой ситуации надо оставаться человеком, умеющим сострадать, независимо от статуса, положения в обществе.

Я говорю молодым медсёстрам, — вы должны быть терпеливыми, соблюдать медицинскую этику, причём, как в общении с пациентами и их родственниками, так и с коллегами. Советую искать золотую середину, между требовательностью в вопросе исполнения трудовой дисциплины и благоприятной обстановкой в коллективе, потому что только при таком условии можно успешно справляться с нашим непростым делом.

Наши старшие медицинские сестры всегда создают такую обстановку, чтобы люди с удовольствием приходили на работу. К счастью, у нас сложился отличный, дружный коллектив, на который с уверенностью можно положиться. Многих наших специалистов, например, Александру Иннокентьевну Обутову- первую медицинскую сестру в нашей республике — кандидата медицинских наук,сейчас знают за пределами республики, достижения противотуберкулёзной службы Республики Саха всегда на слуху как у якутян, так и у жителей других городов России и зарубежом.

Работа во фтизиатрии –это особенная стезя, и я рада, что все в моей жизни сложилось именно так.