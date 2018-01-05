Медленное телевидение впервые на якутских экранах

Впервые на якутских телеэкранах состоялся показ медленного телевидения.

В минувшую ночь состоялся показ на якутском телевидении движения поезда. Съемки, организованные совместно с компанией “Железные дороги Якутии”, велись из кабины машиниста. Поезд двигался от Алдана до Томмота. Время движения составило 59 минут.

Формат медленного показа совершенно новый для якутского телевидения и призван разнообразить ощущения от просмотра телеэкранов. Во время просмотра медленных показов достаточно созерцать и делать свои собственные выводы, не вникая в то, что хотел сказать автор или что осталось за кадром. Современное мировое телевидение уже не первый день включает медленные показы в свои эфиры.