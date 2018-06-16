Медики Якутской горбольницы №2 принимали поздравления и награды

Работники ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2» отметили День медицинского работника. Торжество состоялось 15 июня, накануне Дня медицинского работника, который будет отмечаться в это воскресенье, 18 июня. Коллектив, насчитывающий более 260 человек, в клубе «Чэчир» села Маган принял поздравления с профессиональным праздником и отметил лучших.

Главный врач Саргылана Васильева выступила перед коллективом: «Наши работники заслуживают множество тёплых слов. От всей души выражаю вам благодарность за каждодневный труд и ваши беспокойные сердца. Преданность врачебному долгу, ответственность, постоянное стремление к применению новых технологий в оказании медицинской помощи пациентам – эти качества характеризуют работу всего коллектива. В нашей больнице работают 264 человека, 2 заслуженных врача РС(Я), 1 заслуженный работник здравоохранения РС(Я), 11 отличников здравоохранения Российской Федерации, 26 отличников здравоохранения РС(Я)».

Саргылана Афанасьевна также отметила, что основными задачами являются улучшение демографических показателей, улучшение доступности и качества медицинской помощи, развитие информационных технологий в здравоохранении.

Поздравили медицинский коллектив Федора Бурнашева — главный терапевт Управления здравоохранения города Якутска; Андрей Петров — директор Торгового дома «Кэскил», член политсовета ЯМО партии «Единая Россия»; Анна Приходько — председатель общественного Совета мкр. Марха; Андрей Лебедев — директор МУП «Жилкомсервис»; Василий Ивочкин — заслуженный тренер РС(Я), преподаватель ДЮСШ №2.

За добросовестный труд в системе здравоохранения города Якутска, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника знаками отличия, Почетными грамотами, благодарственными письмами были награждены 44 сотрудника больницы.

За большой вклад в дело охраны здоровья населения, квалифицированное и добросовестное отношение к выполнению профессиональных обязанностей звание отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия) присвоили врачу педиатру участковому Людмиле Козицкой и заместителю главного врача по экономическим вопросам Лене Перелыгиной.

«Представители вашей профессии в любом обществе пользуются уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу – заботе о здоровье человека. С чувством огромного уважения и признательности мы чествуем сегодня представителей самой благородной профессии. Ежедневно, приходя на работу, вы не просто выполняете свои должностные обязанности – вы помогаете людям вновь обрести здоровье и вернуться к полноценной жизни», — обратился к медикам Глава села Маган Михаил Юмаев. С приветственным словом выступили представители администрации Гагаринского округа и мкр. Марха.

Череда награждений прерывалась тёплыми словами в адрес коллектива и музыкальными номерами, подготовленными работниками клуба «Чэчир». С профессиональным праздником вас, медицинские работники и будьте здоровы!