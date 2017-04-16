Медики Якутии начали акцию в поддержку Егора Борисова

В свете последних провокационных событий, медицинские работники решили поддержать главу Якутии. Эстафету под названием #борисовкытаат! начали медики г. Якутска, которые собрались в субботу в здании Центра экстренной медицинской помощи.

Разные поколения работников здравоохранения пришли, чтобы поддержать своего Ил Дархана.

— Благодаря действующей власти постепенно улучшается материально-техническая база больниц. Активно возводятся новые больничные комплексы, модульные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты из современных безопасных и энергоэффективных материалов. Высокотехнологичная медицинская помощь становится доступной. Работают программы поддержки молодых специалистов. В лучшую сторону меняется отношение населения к медицинским работникам здравоохранения, что во многом связано с реализацией указа Главы «О вежливой медицине», — отметили собравшиеся.



В комментариях пришедших на поддержку главы Якутии медиков звучали искренние слова поддержки: «Борисов кытаат!», «Егор Афанасьевич, мы с вами!».

Молодые специалисты и их наставники вручную раскрасили плакаты разноцветными красками и хором произнесли «Борисов КЫТААТ!».

Одними из первых эстафету подхватил коллектив Момской центральной районной больницы – медики из Крайнего Севера. Северяне отметили, что благодаря эффективной политике главы Якутии в труднодоступных отдалённых районах сохранены полноценные больницы, возросла укомплектованность кадрами и оборудованием.

Затем к эстафете присоединилась Мирнинская ЦРБ. Медики Мирного вышли с плакатом «Мы за Борисова!»

Министерство здравоохранения Якутии положительно восприняло инициативу медицинских работников и выразило солидарность.