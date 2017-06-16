Лето праздниками небогато.
Но один среди прочих ценен –
Люди в белых врачебных халатах.
Чья работа дороже денег!
Лица, лица, лица. Усталые, добрые, счастливые… Врачи, медицинские сестры, санитарки, водители, люди, жизнь которых связана с медициной.
Кто-то от операционного стола, кто-то с консультации, кто-то со скорой…
В сквере Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи праздник – День медицинского работника. Цветы, слова благодарности, улыбки.
Медики принимают поздравления!comments powered by HyperComments
Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА