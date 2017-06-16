Медики принимают поздравления

Лето праздниками небогато. Но один среди прочих ценен – Люди в белых врачебных халатах. Чья работа дороже денег! Лица, лица, лица. Усталые, добрые, счастливые… Врачи, медицинские сестры, санитарки, водители, люди, жизнь которых связана с медициной. Кто-то от операционного стола, кто-то с консультации, кто-то со скорой… В сквере Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи праздник – День медицинского работника. Цветы, слова благодарности, улыбки. Медики принимают поздравления! comments powered by HyperComments Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА

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