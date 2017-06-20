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Медики предупреждают: В Якутске грядет жара

По прогнозам синоптиков, в эти выходные ожидается жаркая погода, температура воздуха будет держаться в пределах +30, +34 градусов. По данным обращений в медицинские организации города Якутска, высокую температуру воздуха наиболее тяжело переносят люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пожилые, беременные женщины и кормящие матери, маленькие дети.
В связи с этим ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения РС (Я)» всем горожанам и гостям столицы, которые посетят национальный праздник «Ысыах Туймаады-2017», а также тем, кто останется в городе, рекомендует:

• Больше пейте. Обычно мы выпиваем около полутора литров жидкости в день. Но в жару объем ежедневно употребляемой жидкости надо увеличить примерно в три раза. При этом мы говорим не о нектарах или сладкой газировке — восполнять дефицит воды в организме надо при помощи обыкновенной питьевой воды.
• Постарайтесь в самое жаркое время — с 12:00 до 16:00 — все-таки не выходить на улицу и тем более не ходить по открытому солнцу. Если же такой возможности нет, надо выбирать затененные стороны улицы и обязательно прикрывать голову головным убором или использовать солнцезащитный зонт.
• Как можно чаще принимайте душ. Ведь в условиях уличной пыли, кожа становится важным дополнительным органом дыхания. Регулярное очищение позволяет коже дышать намного эффективнее. Вода должна быть комнатной температуры, приятной для тела. А попытка охладиться ледяной водой — самый короткий путь к пневмонии, которая развивается из-за резкой смены температур.
• Купание в открытых водоемах — неплохой способ охладиться, только не стоит делать это на необорудованных пляжах и в стоячей воде, которая по такой жаре становится совсем грязной.
• Больше двигайтесь утром и вечером. Этот совет жарким летом может показаться странным. Но сидячий образ жизни в такую жару приводит к обострению гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска развития тромбоза.
• Постарайтесь изменить рацион. В настолько жаркую погоду упор стоит сделать на холодные блюда. И лучше отказаться от жирных молочных продуктов и мяса, но приналечь на рыбу и овощи. О молочных продуктах хотелось бы сказать отдельно — не надо приобретать их в сомнительных местах, с истекающим сроком годности или давать им нагреваться на солнце. Эти продукты портятся быстро, и пищевые отравления они вызывают очень тяжелые.
• Старайтесь избегать одежды из синтетических материалов. Несмотря на то, что это достаточно трудно сделать, лучше подбирать на жаркую погоду вещи из натурального хлопка и льна без добавок.
• Ходить в майке на узких бретельках или с голым торсом в такую погоду — абсолютная ошибка. В такую жару не надо раздеваться. Лучше отдать предпочтение свободной одежде светлых оттенков, максимально закрывающей руки и ноги, не говоря уже о груди, животе и спине. Стоит отказаться от сдавливающих горло воротничков, узких рубашек, тугих ремней.
• Не стесняйтесь носить кепки, панамы или шляпы. Ведь тепловой удар происходит в основном, когда нагревается голова.
• В такую жару без кондиционера, конечно, не обойтись. И, если придется проводить в кондиционируемом помещении много времени, постарайтесь расположиться так, чтобы поток воздуха из него не дул прямо на вас. Обычно в кондиционерах обитает масса бактерий, и их воздействие вместе с холодным воздухом приводят к обострению хронических бронхитов и развитию пневмонии.
• Употребляйте меньше алкогольных напитков.
• Людям с патологией сердечно-сосудистой системы, нужно обязательно иметь при себе тонометр.
• Почувствовали головокружение, учащение дыхания и пульса, повышенное потоотделение? Это первые признаки теплового удара. Тут же перейдите в тень или прохладное помещение, присядьте, выпейте немного охлаждённой воды.
• Помните о режиме труда: 30–40 минут поработали, 15-20 — отдохните. Если появились одышка, перебои в работе сердца, слабость, головокружение или ещё хуже — загрудинные боли, немедленно прекратите любые физические действия.
Во время праздничных мероприятий национального праздника «Ысыах Туймаады-2017» на местности Ус Хатын будет развернут круглосуточный медицинский пункт, площадка №17.

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Источник: Якутск.рф
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