Медики под прицелом: В Якутии обстреляли «скорую» из автоматической винтовки

Отношение к медицинским работникам бывает не только хамским, когда ангелы в белых халатах, спасающие больного, выслушивают от него и от родственников нецензурную брань и насмешки, но и заканчивается побоями медиков или попыткой убийства.

Случай, произошедший сегодня днём в г. Алдане стал вопиющим и напоминал кадры из зоны боевых действий. Алданские медики, пытавшиеся спасти больного, получили тяжёлую травму.

Приехав на вызов, поступивший от полиции, медики обнаружили полицейское оцепление у многоквартирного дома. По предварительной информации, в квартире заперся мужчина, который употреблял долгое время спиртное и, возможно, страдал алкогольным психозом.

Больной человек не отворял дверь в квартиру и вёл себя агрессивно. Кто-то сказал, что у него есть оружие. Медики понимали, что он может навредить себе и пытались успокоить больного психологической беседой, предложили помощь. Но больной ответил нецензурной бранью и угрозами в адрес желающих помочь медиков.

— Я решил поставить «санитарку» с тыльной стороны дома, чтобы было безопасно, но, к сожалению, не предполагал, что окна квартиры больного выходят и на задний двор. Мы сидели с фельдшером в машине, когда, вдруг, из распахнувшегося окна увидели целящегося в нас из автомата мужчину. Я успел крикнуть фельдшеру, чтобы она выпрыгнула из машины, перед тем, как услышал первый выстрел — с трудом рассказывает о тяжёлых событиях водитель скорой Александр ДОЛГОВ.

Молодая мать, фельдшер Алевтина последовала приказу отважного водителя и, выпрыгнув из машины, на корточках двинулась в сторону движения кареты скорой, укрываясь от пуль. Александр Геннадьевич всё это время хладнокровно прикрывал собой и кузовом, медленно движущейся назад машины, хрупкую девушку, которая выходила из зоны обстрела смертельного пустыря.

После серии выстрелов среагировали, наконец, сотрудники полиции и нейтрализовали алданского стрелка ответным огнём.

По информации администрации Алданской ЦРБ, медики, к счастью, не получили пулевых ранений. А стрелок госпитализирован с огнестрельным ранением плеча — пьяный, но живой.

Молодая фельдшер Алевтина до сих пор не может оправиться от ужаса. Медики получили тяжёлую психологическую травму.

В 2016 году на сотрудников скорой помощи Якутии было зарегистрировано 3 нападения — медики получили травмы за спасением больных. Кроме того, 4 кареты скорой медицинской помощи попали в ДТП, по вине участников дорожного движения, не предоставивших преимущество спецтранспорту, едущего на спасение больных.

В 2016 году пострадали и медики приёмного покоя ЦЭМП: заведующему разорвала одежду пьяная пациентка; медсестру пнули в живот пациенты в алкогольном опьянении, так же зарегистрированы два случая побоя медработников.