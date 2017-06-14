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Медиками рождаются!

В Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи пересекаются судьбы многих медицинских династий. Одни начинались здесь и продолжают разрастаться, другие отсюда перекинули ветви свои в другие медицинские организации, третьи только намечаются…

Говорят, медицина сильна династиями, это самые верные, самые надежные люди, высокий профессионализм которых заложен в генах. Даже пусть это не подчеркивается, но из поколения в поколение передаются из сердца в сердце, из уст в уста семейные тайны, опыт, отношение к профессии и людям.

Найти героев для статей и двух передач о медицинских династий оказалось делом непростым. В поисках кандидатур мы перебрали с начальником отдела кадров больницы Софьей  СКРЯБИНОЙ десятки фамилий и насчитали около двадцати медицинских семей, среди них династии СТАРОВАТОВЫХ, АНДРЕЕВЫХ, ФИЛИППОВЫХ, СЛЕПЦОВЫХ, НИКОЛАЕВЫХ, ПРОКОПЬЕВЫХ, ВАСИЛЬЕВЫХ, ИГНАТЬЕВЫХ, ПЕТРОВЫХ, БУБЯКИНЫХ, СИВЦЕВЫХ, КОНСТАНТИНОВЫХ и, скажу честно, до конца эту работу довести не удалось.  Зато сколько позитива я получила от общения с людьми!

Для врача, выросшего в семье медиков, медицина – не просто профессия, а скорее образ жизни, хотя, что скрывать, судьба детей врачей не безоблачна: пережить вечную занятость родителей и не заболеть звездной болезнью – в детстве, соответствовать фамилии и ежедневно доказывать коллегам и пациентам собственную значимость — во взрослой жизни.

Дети известных врачей понимают, что с них будет особый спрос, но, и это подтверждают примеры многих медицинских династий, они редко сомневаются в выборе профессии, так высок для них авторитет родителей.

— У меня не было никаких сомнений в выборе профессии, — я очень гордился своими родителями и еще в детстве решил стать хирургом, как отец, — признался хирург во втором поколении Виктор КОНСТАНТИНОВ.

Афанасий СИВЦЕВ, тоже хирург, вспомнил, с каким трепетом он мальчишкой наблюдал за работой отца в операционной и то, как волновался на своей первой операции в четыре руки с отцом.

Время неумолимо. Дети приходят на смену родителям. В том числе и в профессии. Существует ли генная память? Наверное, существует, иначе чем объяснить то, что дети хороших врачей, как правило, становятся хорошими врачами? Удивительное чувство узнавать в молодых врачах, продолжающих медицинские династии, их родителей и понимать, что дети наследуют от родителей не только черты лица, но и профессиональные черты. Так рождаются потомственные актёры, юристы, учителя. Так рождаются медицинские династии.

Разумеется, даже просто назвать все медицинские семьи больницы в одном материале невозможно, но и приведенные примеры, думаю, доказывают, что медицина – это призвание. Ничто не дает, наверное, большего счастья, чем осознание того, что ты продолжаешь дело отца или матери, деда или бабушки. Вот и шестикурсница Медицинского института СВФУ Татьяна ЯЛЫНСКАЯ, бабушку которой, хирурга Республиканской больницы Лилию Григорьевну ЯЛЫНСКУЮ помнят многие пациенты, решила продолжить дело бабушки.

— Моя бабушка всегда была для меня примером, — говорит она, — то, с какой страстью, с каким желанием она рвалась на работу, не могло не вдохновлять. Даже после того, как она узнала о своем страшном диагнозе,  пациенты были для нее превыше всего…

Несомненно, основателями династий становятся, как правило, люди сильные, неординарные, являющиеся непререкаемым авторитетом и примером для подражания.

Глава династии КОНСТАНТИНОВЫХ – Иван Викторович, тоже хирург с большим стажем работы. Как-то я делала с ним интервью для газеты «МЕДоВИК» VICTORI CLINIC, говорил  он тогда в основном о работе, потом, делая материал для журнала «Здоровье есть!», я встретилась с его супругой, а уже она подробно поведала о своих детях и внуках. Сыновья Константиновых Виктор и Анатолий пошли по стопам родителей, обе невестки – тоже медики, причем одна из невесток, Наталья — представитель еще одной славной медицинской династии РБ№2-ЦЭМП.

Иван Викторович и Валентина Давыдовна из среднего, сильного своими традициями поколения якутских медиков, для которых работа — профессиональное достоинство. Встретились и работали они в центральной районной больнице Таттинского района, в селе Ытык-Кюель. История «Скальпель, ножницы…» — почти что их история. Представить несложно — идёт операция, она отвечает за обезболивание и безопасность пациента, он стоит за операционным столом (скажу больше, операционная сестра – родная сестра Валентины — Дора Давыдовна). В операционной же, если поступал экстренный вызов, и детям их нередко приходилось досыпать ночь. Впрочем, переодетым в стерильные медицинские костюмы мальчишкам было не до сна. Сын Константиновых Виктор уверен, что с тех самых пор и проникся любовью к хирургии, сейчас он успешно осваивает эндоваскулярную хирургию и строит амбиционные планы на будущее.

Думаю, ни в одной медицинской семье не говорят вслух «о доблестях, о подвигах, о славе», уважение к профессии, к нелегкому труду врача и медицинской сестры передается, очевидно, с молоком матери, а потом просто укрепляется на примере родителей. Так что медиками все-таки рождаются!

 

 

 

 

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Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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