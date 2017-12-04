Медицинские маски не защищают от вирусов

Многие люди для защиты от простуды и гриппа в эпидемиологический сезон предпочитают носить медицинские маски, — но насколько это эффективно в плане профилактики заболеваний? Оказывается, в опасных с точки зрения заражения местах медицинская маска может оказаться совершенно бесполезной.

По словам телеведущей и врача Елены Малышевой, обычная медицинская маска из нетканого материала не работает как средство защиты от вирусов гриппа о ОРВИ. Такая маска, отметила она, имеет слишком большие поры – проникнуть сквозь такую «преграду» вирусам не составит труда. Тем более бесполезны самодельные маски из марли.

«Простая маска, надетая на уже заболевшего человека, даст некоторый эффект: часть бацилл действительно осядет на ней. Но много частиц вируса все-таки вырвется на свободу», — сообщила Елена Малышева.

Врач пояснила, что среди масок в качестве средства защиты более эффективно использовать специальную маску-респиратор. В такой маске фильтруется воздух, и фильтры задерживают частицы вируса, сказала Малышева.

Эксперт напомнила, что при чихании вирус вместе с капельками слюны разносится в радиусе минимум пяти метров от чихнувшего.