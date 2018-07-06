Медицинская общественность возмущена выступлением депутата Владимирова

Обращение от лица медицинской общественности

к Председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия)

Жиркову Александру Николаевичу

Уважаемый Александр Николаевич!



Якутский республиканский комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ от имени медицинской общественности республики обращается к Вам с крайним возмущением по поводу выступления народного депутата Владимирова Леонида Николаевича на XXXVII-ом заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн), состоявшемся 03 июля 2018 года, о «крайне плачевном состоянии здравоохранения республики».

В своем выступлении господин депутат, что особенно нелицеприятно в присутствии и.о Председателя Правительства РС (Я) Солодова Владимира Викторовича, человека нового, не знакомого с Якутией, с ее спецификой и настоящим положением дел очернил труд медицинских работников всей наши отрасли, все наши достижения и положительные результаты!

Конечно, мы не претендуем на лавры ОАЭ, как тонко подметил в своем выступлении Владимиров Л.Н, омаров в наших больницах не подают, но, питание – сбалансированное, пациенты, по крайней мере, никто на то, что голодные — не жалуются. И, мы, медики, всегда были и будем, общественно активны! Если бы, наши пациенты спали на старых простынях и матрасах, и если бы, «мясо в тарелках не видели», мы бы никогда такое не стерпели! Кроме всего, ситуация с лекарствами уже давно выправилась. На сегодняшний день, в больницах висят объявления с номерами «горячих линий», куда любой пациент может позвонить и пожаловаться, если ему предлагают приобрести лекарства за свой счет, или что-то другое.

Да, мы работники здравоохранения, не считаем себя образцово –показательными, и больницы наши далеки от идеала. А что депутат Владимиров считает образцовым? Может хочет, чтобы наши учреждения были похожи на систему отелей «Hilton»? Так мы тоже хотим! Но, при этом необходимо соответствующее финансирование! Самое негативное в выступлении господина депутата Владимирова Л.Н. прозвучало и прошло красной нитью, не то, что мебель старая, на местах и это есть, не то, что пациенты голодные, и что в больницу, наши граждане Якутии могут лечь только в крайнем случае, а то, что отрасль здравоохранения республики находится в крайне плачевном положении! И самое главное, то, что «денег выделяется немало, а результатов нет» (прямая речь Владимирова Л.Н.), что напрямую говорит о том, что медицинские работники не справляются со своими профессиональными обязанностями или просто выделяемые средства уходят не по назначению!

Данные высказывания в адрес нашей отрасли, мы восприняли как оскорбление!

Уважаемый Александр Николаевич!

Мы, конечно, не ждем никаких извинений или разъяснений со стороны Леонида Николаевича, но обращаемся к Вам, как к Спикеру, как человеку, имеющего авторитет среди нашего населения и для Ваших коллег-депутатов, чтобы Вы дали оценку действиям такого рода народных избранников!

Мы, специально в своем обращении, не указываем показатели по отрасли здравоохранения, но они более красноречивы, чем пустые слова! Например, за 2017 год показатель общей смертности снизился на 12,9% с 9,3% до 8,1 промилле, по сравнению с показателями РФ и ДФО, уровень смертности населения РС (Я) ниже на 34,7%. Выросло число «дефицитных специальностей» врачей анестезиологов- реаниматологов на 14,3%, рентгенологов на 15,9%, онкологов на 41,6%. Коэффициент совместительства врачей снизился до 1,28, что показывает на увеличение уровня оплаты труда, и понижение трудозатрат работников. За последние 6 лет было построен 71 объект отрасли здравоохранения, отремонтировано 141.

В 2017 году введено в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения, в том числе введен в эксплуатацию Перинатальный центр в г. Якутске на 130 коек. Прошедший год также был ознаменован обеспечением устойчивого функционирования и развития системы здравоохранения, достижения целевых показателей, определенных майскими указами Президента России! А также, одним из самых ярких показателей достижений в нашей отрасли является и то, что в 2017 году уровень младенческой смертности снизился на 46,9% и составил 5,1 на 1000 родившихся живыми. И это один из самых лучших показателей в ДФО и 6 по Российской Федерации из 87 субъектов!

С искренним уважением от лица медицинской общественности, Председатель Рескома здравоохранения Федерации профсоюзов РС (Я) Л.П. КОРНИЛОВА