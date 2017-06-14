Медцентру оказали спонсорскую помощь в канун 25-летнего юбилея

В пятницу, 16 июня, Национальный центр медицины отметит грандиозное событие – 25-летний юбилей.

Научная конференция, встреча высоких гостей, приезд ученых и проведение Круглых столов – все это состоится в рамках подписанного распоряжения Главы Якутии Егора Борисова о проведении юбилейных мероприятий.

Как стало известно Sakhalife, одним из партнеров якутской лечебницы оказана спонсорская помощь: детские стульчики для кормления, аппарат для изготовления блинов, холодильник, специальный аппарат для разрыхления мяса, микроволновые печи, кофе-машины и др.

Оказалось, что партнер – компания «Мед-Фуд», которая обеспечивает не только диетическим стационарным питанием российские больницы, но и оказывает столь щедрую спонсорскую помощь – это один из обязательных пунктов в разделе «Благотворительность».

СПРАВКА SAKHALIFE

Из информации, которую мы собрали в открытом доступе:

Свою историю компания начала в 2001 году, когда появился первый комбинат питания. Сегодня филиалы и представительства компании работают в Чите, в Краснокаменском, в Новогороде, в Иваново и других регионах страны.

В их обязанности входит: «Создание за счет собственных средств комбинатов питания, организация для пациентов полноценного калорийного и витаминизированного питания с соблюдением соответствующих диетических столов, применением современного технологического оборудования и специализированной посуды…».

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «МЕД-ФУД»:

«ПУСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ СЛУЖИТ И ПЕРСОНАЛУ В РАБОТЕ, И ПАЦИЕНТАМ В ЛЕЧЕНИИ!»

Станислав МИХАЛЕВ, генеральный директор ООО «Мед-Фуд»:

— Для нас большая часть быть партнером такого медицинского учреждения, как якутский Национальный центр медицины. В эти Медцентр готовится к празднованию 25-летия и, как мы все знаем, до сих пор такого второго медицинского учреждения нет на Дальнем Востоке.

У Медцентра богатая профессиональная история, работа которого ознаменовалась внедрением мировых медицинских технологий.

Разумеется, столь знаменательное событие мы не могли оставить без своего внимание, а потому мы оказали спонсорскую помощь и приобрели все то, что облегчит работу и порадует пациентов. Сегодня, от имени нашей компании и от себя лично мне очень приятно поздравить руководство Национального центра медицины, докторов, средний и младший медицинский, а также технический персонал со столь знаменательной датой. Успехов в работе и семейного благополучия!