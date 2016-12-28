Медаль «Трудовая доблесть города Якутска» вручена главному хозяйственнику ОАО «ЛОРП»

27 декабря в Большом зале окружной администрации Якутска состоялась традиционная предновогодняя встреча главы Айсена Николаева с общественностью столицы, руководителями предприятий и организаций, депутатами якутской городской думы. Во встрече принял участие генеральный директор ОАО «ЛОРП», Народный депутат Сергей Ларионов.

Глава города Якутска Айсен Николаев и председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов вручили государственные и городские награды.

25 декабря Якутская Городская Дума утвердила городскую награду — медаль «Трудовая доблесть города Якутска» и первая медаль на встрече была вручена начальнику службы по эксплуатации инфраструктуры ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» Данилу Аяноту.

Благодаря четко слаженной работе Службы по эксплуатации инфраструктуры ОАО «ЛОРП» под руководством Данила Аянота, подразделение неоднократно награждалось за отличное содержание головного здания пароходства, которое расположено на площади Орджоникидзе города Якутска. Озеленение прилегающей территории пароходства ежегодно отмечается почетными дипломами Губинского округа. За последние годы хозяйственная деятельность в ОАО «ЛОРП», руководит которой с июня 2010 года Данил Аянот, заметно улучшилась. Служба по эксплуатации инфраструктуры обслуживает не только головной офис, но и , подразделения на Белой горе, в Осетрово, Пеледуе, Олекминске, Ленске и Жатае.

От всей души поздравляем коллегу с получением столь высокой награды!