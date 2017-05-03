Мебельный салон «Ротанг» представляет собственное производство мебели в Якутске

Мебельный салон «Ротанг» — Ваш мебельный «гид», лучшее решение для Вашей квартиры или загородного дома! Забудьте о примитивной мебели, которую сегодня можно встретить в магазинах, порадуйте себя и своих близких эксклюзивными моделями модульной, корпусной мебели, которая буквально призвана быть достойным украшением Вашего жилья!

Полностью модернизированное производство мебели на заказ по индивидуальным проектам, это не масс маркет, это индивидуальность каждого элемента.

Креативное мировоззрение дизайнеров салона «Ротанг», инновационные решения, современное оборудование, полный цикл производства, начиная от разработки дизайн проекта и заканчивая сборкой на объекте клиента, позволяют говорить о нас, как о перспективной, современной мебельной компании, которая уже сегодня имеет в базе данных десятки постоянных клиентов.

Собственное производство мебели — это работа на высочайший результат, безупречное качество каждого комплектующего элемента!

На предприятии работает собственная служба контроля качества, специалисты которой проверяют соответствие пропила, деталей, собранных наименований установленным требованиям и нормам. Ответственный подход в работе контролеров — гарантия того, что в момент сборки кухни или спального гарнитура никаких нареканий, связанных с неправильно сделанными размерами, неаккуратным распилом материала или его плохой обработкой, от клиента не поступит.

Что такое мебель по индивидуальному заказу от салона «Ротанг»?

1.Это 100% попадание в цель, где в качестве последней выступает идеальный размер отдельно взятых элементов мебели или целого гарнитура, абсолютное соответствие заявленным требованиям получаемому результату.

2.Работа только с современными и высококачественными материалами, которые не потеряют своей актуальности, внешнего вида и технико-эксплуатационных свойств при многолетнем сроке службы.

3.Замер и дизайн. Вам не нужно самим замерять кухню или гостиную, искать дизайнера, который сделает проект – все это доступно у нас.

4.Возможность корректировать заказ по Вашему желанию, пообщаться с дизайнерами, и даже с технологами, чтобы убедиться в том, что в процессе изготовления мебели используются самые современные технологии и материалы!

5.Выгода в цене. Покупатель платит исключительно за материал, за его распил, за оформление кромками, использованную фурнитуру, аксессуары и комплектующие. Мы экономим Ваши деньги.

Кратчайшие сроки изготовления. С момента начала проектирования до установки всего несколько дней, это достигается благодаря слаженной работе команды, современному точному оборудованию и наличию широкого выбора материала и комплектующих. Мы экономим Ваше время.

Мебель на заказ позволяет удовлетворить абсолютно любые пожелания покупателя! Любая архитектурная или планировочная особенность жилого помещения может быть выигрышно оформлена и обыграна правильно сделанным мебельным комплектом. Кухни на заказ по индивидуальному проекту позволяют воплотить даже самые интересные и невероятные решения, которые невозможно было бы приобрести уже в готовом варианте!

Мы находимся по адресу: г.Якутск, ул. Жорницкого, д.33, ТВЦ «Строительный» (желтое здание), 3 этаж, павильон 42А

Сайт: http://kuhni-ykt.ru

Пишите нам: is-rotang@mail.ru

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Мы ВКонтакте http://vk.com/is_rotang

Whatsapp/Viber +79142757747

Тел: 757-747

С уважением, и наилучшими пожеланиями всем читателям, коллектив мебельного салона «Ротанг»