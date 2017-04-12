Мебельный салон «Ротанг»: Кухни из массива

Кухни из массива это, по результатам анализа российского рынка кухонных гарнитуров, в 80% случаев кухни Классика, 10% — кухни Кантри, в основном Прованс, и около всего 5% — современные кухни, скандинавский стиль и ему подобное. Не подумайте, что мы потеряли где-то 5%, эти 5% выпавшие из статистики аморфные, абсолютно серые, без каких-то особенностей гарнитуры, которые невозможно отнести вообще ни к одному стилю. Разве что существует стиль «некрасивый совок» особенностью которого является бессистемный набор деталей внешне никак не подходящих друг к другу, и оставляющих впечатление, что кухонный гарнитур собран «из того, что было».

В чем главные отличия кухни из массива? Этих отличий два – цена и престиж. Кухонный гарнитур из массива дерева это всегда дорого и всегда престижно. Если только мы не говорим про мебель сделанную из сосны в гаражных условиях. Хотя разлет цены на кухни из массива огромен.

Какие виды древесины сейчас используются в производстве мебели для кухни? Самый популярный и один из самых престижных – массив дуба, по крайней мере «из местных». Массив дуба имеет благородный внешний вид с уникальной, ярко выраженной фактурой, которая легко подчеркивается при обработке окрашиванием, морением и лакированием. Массив вишни, бука, ореха, ясеня, хвойных пород и прочих гораздо менее распространены. Они проигрывают массиву дуба либо в цене, либо внешним видом, либо в плотности и прочности, либо в силу своей редкости и труднодоступности для производства. Но и у каждого из них есть свои поклонники, свои плюсы и уникальные особенности.

Вообще кухня из массива дерева это такая тема, что в одной статье можно только коснуться огромного количества аспектов. По-хорошему, видимо, придется делать целую серию статей, в которых отдельно будут разбираться такие темы, как уход за кухонным гарнитуром из массива, цена на кухню из массива, породы древесины, стили и многое другое…

Что мы имеем в «сухом остатке»?

Кухни из массива это чаще всего кухни в стиле Классика. Кухонный гарнитур из массива это дорого, престижно и показывает достаток хозяина и его предрасположенность к проверенным, классическим решениям. Кухню из массива дерева, как и другие товары, можно купить заметно дешевле или дороже, но цена не всегда прямо пропорционально отражается на качестве покупки. Необходимо смотреть, сравнивать, анализировать.

Мы находимся по адресу: г.Якутск, ул. Жорницкого, д.33, ТВЦ «Строительный» (желтое здание), 3 этаж, павильон 42А салон «Ротанг»

Пишите нам: is-rotang@mail.ru

Мы в инстаграме http://instagram.com/kuhni_ykt

Мы ВКонтакте http://vk.com/is_rotang

Whatsapp/Viber +79142757747

Тел: 757-747

С Уважением, и наилучшими пожеланиями всем читателям, коллектив мебельного салона «Ротанг»