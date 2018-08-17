Мебель-салон «Виктория» и дело… о банкротстве

В отношении компании «Мебель-салон «Виктория» было начато дело о банкротстве. Основанием стал долг менее полумиллиона рублей. Затем в дело вступили другие кредиторы общества. Сначала в компании была введена процедура наблюдения, а потом финансового оздоровления — до мая 2020 года. Управляющим назначен Владислав Конончук.

Первое заявление в Арбитражный суд Якутии подало ООО «Строительная компания 77» еще в феврале прошлого года. ООО «Мебель-салон «Виктория» не оплатило долг по договору подряда в размере около 450 тысяч рублей.+

Казалось бы, не очень значимая сумма для крупной компании. Но после вступления в дело прочих кредиторов размер задолженности общества значительно увеличился и превысил 122 миллиона рублей.+

Должник, однако, представил в суд план финансового оздоровления компании и график погашения задолженности. Решив, что мероприятия позволят восстановить платежеспособность фирмы, Арбитражный суд республики ввёл в отношении ООО «Мебель-салон «Виктория» процедуру финансового оздоровления сроком на два года.