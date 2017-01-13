МЧС Якутии наградил лучших журналистов

12 января, в преддверии празднования Дня Российской печати, в Якутске состоялась церемония награждения победителей Конкурсов журналистских работ дальневосточного и республиканского этапов VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

Награждение проводилось в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню печати, в Республиканском медиа-центре в столице Якутии, организатором мероприятия выступило Министерство по развитию институтов гражданского общества Якутии. Награды победителям Фестиваля вручил ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Павел ГАРИН.

В своем приветственном слове Павел Гарин выразил признательность представителям республиканских СМИ за активное взаимодействие с Главным управлением МЧС в вопросах своевременного и достоверного информирования населения республики о прогнозируемых и произошедших чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также поздравил победителей Республиканского этапа VIII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» и вручил им дипломы лауреатов Фестиваля.

«Хочу отметить, что за последние несколько лет якутские журналисты отмечаются Дальневосточным региональным центром МЧС России, как активные и публикующие качественные материалы, благодаря этому уже третий год подряд коллеги из республиканских СМИ занимают призовые места в Дальневосточном этапе Фестиваля «Созвездие мужества». По итогам 2016 года победителями Конкурса журналистских работ Дальневосточного этапа Фестиваля стали два представителя республиканских СМИ, а победителями Республиканского этапа Фестиваля — шесть представителей республиканских СМИ», — отметил Павел Гарин.

Фестиваль «Созвездие мужества» ежегодно проводится Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с целью выявления и награждения лучших сотрудников и подразделений МЧС России, представителей других федеральных органов исполнительной власти, представителей средств массовой информации, а также граждан, оказавших помощь пострадавшим и проявивших активную жизненную позицию в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности. В 2016 году Фестиваль проводился с учетом проходящего в системе МЧС России Года пожарной охраны.

В рамках Фестиваля ежегодно проводится Конкурс журналистских работ в номинациях: «Лучший телевизионный проект» (информационная, аналитическая программа, документальный фильм, репортаж о деятельности МЧС России); «Лучшая информационная программа на радио»; «Лучший материал в печатных СМИ» (статья, репортаж, интервью); «Лучший интернет–проект»; «Чрезвычайный юнкор»; «Лучшее документальное кино о деятельности пожарной охраны».

Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)