МЧС: во время режима ЧС категорически запрещается выезд в лесные массивы

Лесные пожары — это стихийные бедствия, охватывающие, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров. Гибель людей, уничтожение бесценного «зеленого богатства», непоправимый ущерб богатейшей лесной фауне – печальный, трагичный итог лесного пожара.

Лесные пожары повреждают или уничтожают ценную древесину и пагубно влияют на возобновление ее ресурсов. Лишая почву растительного покрова, они приводят к серьезному и долговременному ухудшению состояния водосборных бассейнов, снижают рекреационную и научную ценность ландшафтов. При этом страдают или гибнут дикие животные, сгорают жилые дома и другие постройки, погибают люди.

3 июля 2017 года Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым подписан Указ №1989 о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Якутии.

Введение режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера республики связано с наступлением IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества лесных пожаров в результате опасных природных явлений, сухих гроз со слабыми осадками и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

В превентивных целях для недопущения возникновения природных пожаров в период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах категорически запрещается выезд в лесные массивы.

Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

С лесопожарной обстановкой в Республике Саха (Якутия) можно ознакомиться на сайте Департамента по лесным отношениям: http://sakha.gov.ru/deples.