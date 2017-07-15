МЧС: В Якутии превышения допустимой концентрации углерода в населенных пунктах нет

Дымка от лесных пожаров, накрывшая некоторые населенные пункты Якутии, безусловно, доставляет дискомфорт населению, но для здоровья человека не вредна.

В Вилюйском, Усть-Алданском районах и на территории г. Якутска присутствует умеренная задымленность, но концентрации веществ, способных негативно влиять на здоровье человека, на территории республики не выявлено, показатели в пределах нормы.

Непрерывный контроль состояния окружающей среды на территории Республики Саха (Якутия) осуществляется лабораториями Якутского Управления гидрометеослужбы и Центра гигиены и эпидемиологии республики.

Из-за распространения дыма от лесных пожаров посты, состоящие из специалистов профильных служб, контролируют экологическую обстановку на территории Республики Саха (Якутия).

Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендуют гражданам пожилого возраста, больным людям и детям ограничить пребывание на улице, если дымка все-таки вызывает неприятные ощущения. В поездках по задымленным трассам водителям следует быть предельно осторожными.

Ещё ряд полезных рекомендаций:

— используйте влажную марлевую повязку или аптечную защитную маску;

— пейте больше воды, но не сладкой

— плотно закрывайте окна, двери;

— в сельской местности можно организовать орошение придомовой территории;

— откажитесь от курения и алкоголя, это мобилизует резервы организма.