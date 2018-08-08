Скандальный пожар в Якутии: сообщение МЧС

В средствах массовой информации распространяются фотографии из вахтового поселка Накын Нюрбинского района с обильным задымлением местности в результате лесного пожара.

Мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха производится лабораторией горно-обогатительного комбината регулярно. По результатам проведенных 08.08.2018 г. отборов проб атмосферного воздуха, предельно-допустимая концентрация вредных веществ не превышена, по состоянию на 15 час. 00 мин. видимого задымления на территории вахтового поселка не наблюдается.