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Происшествия
30 апреля 2017, 15:37
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МЧС: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!

Основным виновником лесных пожаров является человек — его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.

Для предотвращения возникновения пожаров в лесах в пожароопасный период запрещается:

-разводить костры в любых лесах (как хвойных так и лиственных), на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, применять открытый огонь;

— бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

-оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.

-заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. Запрещается также засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

— соблюдать требования пожарной безопасности в лесах;

— при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

— принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

— оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоёму. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоём или укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. Когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефонам:  «01» — со стационарного телефона, «112» и «101» (только для мобильных телефонов).

Уважаемые жители и гости республики, помните: лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

С лесопожарной обстановкой в Республике Саха (Якутия) можно ознакомиться на сайте Департамента по лесным отношениям: http://sakha.gov.ru/deples.

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
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