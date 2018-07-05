МЧС: собирая ребенка гулять, не вешайте ключи от квартиры ему на шею

Держать ребенка все время дома почти нереально, да и нельзя, ведь ему нужен свежий воздух, а самое главное, общение с друзьями – сверстниками. Но желанная свобода на улице порой играет злые шутки с нашими детьми. А это значит, что выходя на улицу, они должны быть еще более внимательны и осторожны. Ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра взрослых.

МЧС рекомендует: оставляя ребенка на улице, договоритесь с кем-то из соседей, гуляющих с детьми, присмотреть за ним. Выбирая место для игр, используйте места, удаленные от шоссе, или специально оборудованные площадки. Расскажите ребенку, как правильно приближаться к качелям или другим движущимся аттракционам; собирая ребенка гулять, не надевайте на него дорогих украшений, которые могут стать причиной нападения на него.

Не вешайте ключи от квартиры ему на шею и не закрепляйте их на поясе брюк, сделайте для этой цели специальный кармашек.

Если вы отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за ним из окна или договоритесь или договоритесь о совместном дежурстве с другими родителями во время прогулки ваших детей.

Заметив, что к ребенку подошел незнакомый человек, позовите ребенка домой и тут же спуститесь к нему сами. Выясните, что хочет незнакомец и сообщите об этом своему участковому инспектору милиции.

Отпуская ребенка гулять, предупредите его о наиболее опасных местах во дворе (подвалы, чердаки, стоящие машины). Играя в прятки, не стоит прятаться за стоящей машиной, она может неожиданно поехать, не стоит заходить в подвал, там может поджидать свою жертву насильник, или собралась пьяная компания, или просто подвал могут закрыть.

Если ребенок неожиданно исчез со двора, предварительно постарайтесь узнать у тех, с кем он вместе был, куда и с кем он пошел. Поговорите с соседями и знакомыми, возможно, его видели в другом месте. Сообщите о случившемся в дежурную часть отдела милиции по месту жительства и участковому инспектору или позвоните с мобильного по телефону «112».

Если ребенок любит кататься на велосипеде или роликовых коньках расскажите, где это можно делать и обязательно напомните основные правила безопасности. На первых таких прогулках необходимо присутствие родителей или старших до тех пор, пока ребенок не будет уверенно себя чувствовать.

Особое внимание требует общение ребенка с домашними животными. Злобные собаки должны быть ограждены от ребенка (находиться в вольере, другой комнате, в наморднике). Не разрешайте ребенку играть с чужими животными, собаки часто реагируют агрессивно на чужих людей. Ребенок, играющий с животными, должен быть под постоянным вашим присмотром.

Уважаемые взрослые! Обеспечение безопасности семьи, а в особенности — детей очень важно. Будьте внимательны, следите за своими детьми и заботьтесь, чтобы их окружение было безопасным! Помните, что вы в ответе за жизни и здоровье детей.