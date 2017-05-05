МЧС России: неустойчивая погода влияет на оперативную обстановку

Неустойчивая погода оказывает влияние на оперативную обстановку. МЧС России добавляет людей и технику в пожаро- и паводкоопасные регионы.

На Урале, в Сибири и у нас, на Дальнем Востоке в предстоящие выходные и праздничные дни сохранится неустойчивая погода. Потепление будет сменяться похолоданием, а ветер и осадки повлияют на оперативную обстановку, связанную с природными рисками.

На всей территории от Урала до Дальнего Востока пройдут осадки различной интенсивности, но успокоить пожарную обстановку они не смогут. А, вот, ветреная погода вполне способна осложнить пожарную ситуацию практически повсеместно – впереди массовый многодневный отдых и дачно-огородные заботы.

Дополнительные оперативные группы МЧС России работают и в Якутии, на территории которой 4 мая начался ледоход. На реке Лена наблюдается повышение уровней воды без достижения опасных отметок. Спасатели совместно со специалистами Гидромета и органами местного самоуправления контролируют гидрологическую обстановку.

Все подразделения МЧС России на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока несут службу в режиме повышенной готовности.