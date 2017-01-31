МЧС республики продолжает месячник безопасности на водных объектах

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения провала автотранспорта и людей под лед, а также несанкционированного выезда транспортных средств на лед продолжается Месячник безопасности на водных объектах на территории Республики Саха (Якутия) в зимний период 2016-2017 г.г.

В период Месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС проводят мониторинг водных объектов, регулярно замеряют толщину льда, выявляют несанкционированные места выезда автотранспорта на лед, организуют совместную работу с ГИБДД, органами местного самоуправления, СМИ, а также с другими организациями, участвующими в контроле и надзоре водных объектов, предупреждают граждан о состоянии льда, информируют население о местах массового выхода людей на лед для подледного лова рыбы, об открытии ледовых переправ и повышении грузоподъемности на ледовых переправах, ведут агитационно-профилактическую работу в детских, образовательных учреждениях, предприятиях и организациях.

Так, 31 января инспекторы ГИМС Хангаласского и Вилюйского отделений, Вилюйского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия) выехали на проверку состояния ледового полотна действующих ледовых переправ в зоне своей ответственности, а также посетили традиционные места выхода людей на лед для зимней рыбалки, провели беседы по мерам безопасного поведения на льду с водителями автотранспорта и рыбаками-любителями.

На сегодняшний день проведено около 60 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по выработке мероприятий обеспечения безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в зимний период, в том числе — 1 заседание на уровне Правительства Республики Саха (Якутия). Во время проведения совместных профилактических выездов с административными комиссиями муниципальных районов, ГИБДД и организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах в отношении водителей за несанкционированный выезд автотранспортных средств на лед составлено более 70 протоколов по статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях республики.