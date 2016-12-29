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МЧС рекомендует любителям подледной рыбалки

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Любое пребывание на льду, как правило, всегда таит опасность. В настоящее время в группу риска входят любители зимней рыбалки, поэтому, прежде чем выйти на лёд, не будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат людям безопасность, а может быть, и сохранят жизнь.

Следует помнить, что безопасным для перехода является прозрачный лед с зеленоватым или голубоватым оттенками и толщиной не менее 7-10 см для одного человека. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 м. Безопасная толщина льда для проезда автотранспорта должна составлять не менее 30 см.

При выходе на лёд нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, уточнить прогноз погоды. Необходимо обязательно иметь при себе заряженный мобильный телефон. Нужно хорошо знать водоём,  избранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нём глубина не превышает человеческого роста или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, ведущую к берегу. Надо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды, приметы опасного льда, меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

Необходимо определить маршрут движения. Необходимо осторожно спускаться с берега: лёд может неплотно соединяться с сушей. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. При движении в группе старайтесь держать дистанцию между рыболовами хотя бы пять–семь метров. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках). Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмёрзшие коряги, водоросли и воздушные пузыри. Имейте при себе специальные когти (спасалки) – две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах или же обычные большие гвозди, соединённые шнуром, ими хорошо цепляться за лёд.

Исключите употребление спиртных напитков, алкоголь притупляет внимание и реакцию, в состоянии опьянения не возможно адекватно оценить ситуацию и степень ее опасности, расширяет поверхностные сосуды тела и увеличивает теплоотдачу. В плохую погоду или видимость от рыбалки лучше воздержаться.

Совершать переходы по льду после наступления темноты не стоит ни при каких обстоятельствах. Возвращаться с рыбалки нужно тем же маршрутом — это должно избавить вас от неожиданных сюрпризов.

Основное внимание нужно уделять профилактике охлаждения и переохлаждения организма, особенно надёжно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею и кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надёжное и тёплое сиденье, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем.

Помните: толщина льда не везде одинаковая, даже на прочном льду попадаются невидимые из-за снежного покрова опасности, такие как полыньи, проруби, трещины, лунки, наледи и места заготовки льда. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников, где вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.

Рыбная ловля, хоть и азартное и увлекательное занятие, но не стоит забывать о правилах поведения на льду, от этого зависит ваша жизнь и судьбы ваших семей.

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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