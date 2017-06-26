МЧС рекомендует избегать долгого нахождения на открытом солнце

В Якутии, в отличие от центральных регионов страны, установилась жаркая погода. В связи с этим ГУ МЧС России по РС(Я) предупреждает об опасности долгого нахождения на солнцепеке и рекомендует гражданам придерживаться определенных правил поведения:

Используйте головные уборы при перемещении по городу – кепки, шляпки, косынки, панамки. В период сильной жары иногда следует позабыть о моде и позаботиться о своей безопасности.

Употребляйте больше жидкости. Желательно чтобы это было простая, не газированная прохладная, но не холодная вода. Выходя из дома, позаботьтесь взять с собой бутылочку с питьем.

Не употребляйте в жару алкоголь! Холодное пиво может оказать пагубное воздействие на Ваше состояние, поскольку в жару опьянение наступает быстрее, нагрузка на сердце и сосуды возрастает и вы, незаметно для себя, можете перегреться на солнце и получить обморок.

При перемещении на городском транспорте в час пик, имеет смысл делать остановки в пути и выходить на улицу, чтобы побыть в более прохладной обстановке.

Если Вы, находясь на улице, почувствовали недомогание и головокружение, тошноту, сразу зайдите в тень, присядьте, намочите водой платок или любую ткань и приложите ее к голове; выпейте воды. Находясь на улице, попросите прохожих побыть с Вами до прибытия скорой в случае необходимости.

Особое внимание к своему самочувствию рекомендуем обратить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следите за регулярным приемом необходимых Вам лекарств. Выходя на улицу в жару, не забывайте взять с собой лекарства и воду для приема и питья. А в случае плохого самочувствия, обратитесь к прохожим с просьбой оказать Вам помощь и вызвать «03».

Если Вы явились очевидцем обморока у прохожего, обратитесь к окружающим за помощью, перенесите человека и уложите в тень. Проверьте, дышит ли человек и бьется ли его сердце. Незамедлительно позвоните в «03» или по телефону «112», опишите ситуацию, назовите точный адрес и ориентиры, чтобы врачи могли быстрее Вас найти. Далее отвечайте на все вопросы, которые задаст диспетчер скорой помощи. После этого, намочите любую ткань и приложите ее к голове пострадавшего.

При перемещении на автомобиле в пробке, в особенности в автомобиле без кондиционера, имеет смысл делать временные остановки в пути следования в тенистых разрешенных для остановки местах и глушить двигатель. Давайте себе паузу в дороге! Выпейте воды и отдохните. Двигатель Вашего автомобиля немного остынет, что позволит избежать непредвиденных вынужденных остановок в пробке на солнцепеке.

Если Вы, находясь за рулем, почувствовали себя плохо, то незамедлительно включите аварийную сигнализацию и аккуратно, по мере возможности, съезжайте на обочину. При необходимости вызывайте скорую медицинскую помощь, указав по телефону точные координаты места, где Вы остановились.

Во время отдыха в жару на водных объектах, больше находитесь в тени. Воздержитесь от употребления спиртного. Отдых на воде в жару вкупе с алкоголем – частая причина гибели людей! Входите в воду аккуратно и постепенно. Резкий заход или ныряние в холодную воду, из-за резкого перепада температур, может оказать пагубное воздействие на Вашу сердечно-сосудистую систему и состояние в целом.

Во всех случаях, когда Вы явились свидетелем несчастного случая на воде, незамедлительно звоните в «01», «03» или «112»!

Во всех случаях, когда Вы или Ваши близкие в жаркую погоду чувствуют себя плохо, ощущают головокружение, тошноту — вызывайте «03», или наберите «112».