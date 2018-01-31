МЧС предупреждает жителей трех улусов Якутии: Осторожно, запуск ракеты!

Спасатели обращаются к жителям Вилюйского, Алданского и Олекминского районов соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данных территорий.

1 февраля 2018 года в 11 часов 07 минут (по якутскому времени) с космодрома “Восточный” запланирован запуск ракеты-носителя “СОЮЗ-2.1А” c космическим аппаратом “Канопус-B”, предназначенный для оперативного мониторинга технических и природных чрезвычайных ситуаций, землепользования, сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов, обнаружения пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду.

Район падения головного обтекателя, расположенный в Алданском и Олёкминском районах (координаты районов падения: с.ш 59°38’00”, в.д 124°17’00”).

Резервные даты пуска 2-3-4 февраля 2018 года, также, в 11 часов 07 минут (по якутскому времени).

Просьба к жителям, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории.

«ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» совместно с местными властями, представителями Роскосмоса, территориальным РС ЧС и принимает все меры по обеспечению безопасности в период полета по трассе ракеты-носителя над указанными территориями, на местах проводится разъяснительная работа с местным населением»,- прокомментировал заместитель начальника управления поисково-спасательных работ службы спасения Геннадий АЛЕКСЕЕВ.

Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ "Служба спасения РС(Я) Николай ФАТЕЕВ.