МЧС предупреждает: в ряде районов республики ожидается снег с усилением порывистого ветра

Согласно данным Якутского управления Гидрометеослужбы, 1и 2 октября в Амгинском, Алданском, Нерюнгринском, Верхоянском, Томпонском, Оймякомнском, Абыйском, Момском, Среднеколымском. Верхнеколымском, Усть-Янском, Аллаиховском и Нижнеколымском районах ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, с усилением северо-западного ветра в порывах до 12-17м/сек. В связи с прогнозируемыми погодными условиями, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать следующие правила безопасности и рекомендации: Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. Водителям быть предельно внимательными на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий. В случае возникновения нештатной ситуации звоните: телефон оперативного дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» (4112) 42-40-32; Единый номер спасения – 112; (4112) 39-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я). comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

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