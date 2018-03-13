МЧС: Пожар в Эльдикане обнаружили с опозданием

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я), Условиями, способствующими развитию пожара в Эльдикане, явились позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем на пульт «01».

«Утром 13 марта 2018 г. в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Куйбышева с. Эльдикан Усть-Майского района.

К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через две минуты, горели две квартиры.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинули место пожара 29 человек. Есть пострадавшие.

На данный момент пожар ликвидирован. В результате пожара дом поврежден по всей площади.

Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 26 человек и 6 единиц техники», — говорится в сообщении.