МЧС: Пострадавшим оказывается психологическая помощь

Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я) также прокомментировала случившееся на Вилюйской трассе смертельное ДТП, в котором по предварительным данным погибли 4 человека, пятеро находятся в больнице.

«9 марта в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на ФАД «Вилюй» в 155 километрах от г. Якутска произошло столкновение микроавтобуса Toyota Hiace следовавшего из г. Якутск в г. Вилюйск Вилюйского района со стоящим грузовым автомобилем «Камаз». Есть пострадавшие, которым оказывается психологическая помощь».

Также по сообщению ведомства, на месте происшествия ведутся работы оперативной группой пожарно-спасательного гарнизона №16 по МО «Горный район», сотрудниками ГИБДД и бригадой скорой медицинской помощи Горного района.