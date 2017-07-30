МЧС: поисковые работы  в Намском районе Якутии продолжаются

В Намском районе продолжаются поисково-спасательные работы, за минувшие сутки обследовано 195 квадратных километров акватории реки Лена, 70 км береговой линии.

Поиски пропавших двух человек в Намском районе ведутся аэромобильной группировкой Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), в состав которой входят оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха(Якутия), сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия), спасатели Якутского поисково-спасательного отряда и Службы Спасения Якутии, инспекторы ГИМС. Также в поисковых работах задействованы государственные инспекторы Намского отделения Центра ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия), сотрудники полиции, представители инспекции охраны природы Намского района и местное население.

В поисковых работах планируется задействовать беспилотный летательный аппарат.

Сотрудниками ГИМС Усть-Алданского, Намского, Кобяйского, Жиганского районов организовано патрулирование акватории реки Лена на подведомственной территории.

Силами администрации Усть-Алданского, Намского, Кобяйского, Жиганского районов производится осмотр береговой линии.

В с.Тюбя Намского района развернут оперативный штаб.

Напомним, 29 июля 2017 г. поступила информация о том, что ночью на реке Лена в 30 километрах ниже по течению н.п. Тюбя (Булус) Намского района перевернулась моторная лодка, на борту которой находились 6 человек, на пятерых из них были спасательные жилеты.

Всего к поисковым мероприятиям привлечено: 100 человек, 11 единиц техники, 20 плавсредств, в том числе от МЧС — 62 человека личного состава, 9 единиц техники, 14 плавсредств, беспилотный летательный аппарат и гидролокатор бокового обзора.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает основные правила эксплуатации маломерных судов: убедитесь в исправности маломерного судна, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения. Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств, причем при движении на маломерном судне все лица, находящиеся на нем, должны быть в спасательных жилетах, перед посадкой пассажиров в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по правилам поведения на борту судна.

Помните, что нельзя выезжать на водные объекты на неисправных или не проверенных маломерных судах. Ни в коем случае нельзя сидеть на борту мотолодки, раскачивать его, во время движения пересаживаться с одного места на другое, так как это может привести к опрокидыванию мотолодки, также запрещено пересаживание людей с одной лодки в другую во время движения.

Запрещено: движение маломерным судам в тумане и в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно сориентироваться. В случае опрокидывания маломерного судна, главное, не паниковать и взять ситуацию под контроль, в первую очередь, помочь людям, не умеющим плавать, проверить наличие всех пассажиров, затем двигаться в сторону ближайшего берега (отмели).

Запрещается: катание детей до 14 лет без сопровождения взрослого на каждого ребенка, загрузка маломерного судна сверх установленной нормы, маневрирование и остановка вблизи идущих или стоящих не маломерных судов, остановка или стоянка на якоре в пределах судового хода, а также у плавучих навигационных знаков, нельзя заходить на акватории, запрещенные для движения маломерных судов, движение без правоустанавливающих документов (судового билета) и удостоверения на право управления маломерным судном, создавать помехи для движения других судов.

Категорически запрещено управление маломерным судном в алкогольном или наркотическом состоянии. Судоводитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, рискует жизнью не только собственной, но и окружающих его людей.

Судоводителям маломерных судов при себе необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет с отметкой о прохождении освидетельствования или его копии, заверенной в установленном порядке. Наличие на судне спасательного жилета, медицинской аптечки, якоря и других средств спасения не просто обязательно, а жизненно необходимо.

Уважаемые судоводители, соблюдайте технику безопасности на воде, будьте максимально внимательны при управлении маломерным судном. Помните, что вы ответственны не только за свою безопасность, но и здоровье и жизнь ваших пассажиров.