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25 мая 2018, 14:20
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МЧС-ники предупреждают о пожарной опасности из-за метеоусловий

После короткой передышки, связанной с осадками, в дальневосточных регионах синоптики вновь прогнозируют сухую, жаркую и ветреную погоду, которая продержится практически до конца мая. Метеоусловия неблагоприятно скажутся на пожарной обстановке в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области, Еврейской автономии, а также в Якутии.  

Повышение температуры наружного воздуха до 22-27 градусов ожидается в конце текущей недели. Жаркая, без осадков погода будет способствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров. При неблагоприятной погоде возгорания в природной среде становятся угрозой населённым пунктам, садово-дачным обществам, объектам экономики и социального назначения.

Для предотвращения возгораний муниципальным властям следует усилить контроль подведомственных территорий и профилактическую работу, активно используя ресурс сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб.

Ответственным ведомствам также важно своевременно принимать меры для защиты жилья, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры от пожарной  опасности и угрозы задымления. 

Особый противопожарный режим, который власти устанавливают на подведомственных территориях для сохранения пожарного благополучия, предусматривает ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ на разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение всякого вида работ с применением открытого огня. Эти правила обязательны для соблюдения как в населённых пунктах, в дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны отдыха и прибрежные зоны.

Запрет на работы с открытым огнём касается не только населения, но и сельхозпроизводителей, лесозаготовителей, строителей и всех организаций, деятельность которых связана с применением пожароопасных средств и предметов.

Если вы стали очевидцем загорания в природной среде, не оставайтесь равнодушными. Небольшой очаг вполне можно ликвидировать собственными силами, используя подручные средства (автомобильный огнетушитель, лопату, метлу, ветки деревьев). 

Если природный пожар (особенно лесной верховой) угрожает вашей безопасности, немедленно покиньте опасную зону и сообщите в администрацию ближайшего населённого пункта, чтобы власти своевременно предприняли меры. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своё имущество!

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов). 

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Источник: Пресс ГУ МЧС Якутии
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