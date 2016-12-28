МЧС: не допускайте несанкционированный выезд автотранспорта и выход людей на лед!

МЧС напоминает: в настоящее время на территории республики лёд небезопасен, толщина его не везде одинакова, в связи с чем возникают сезонные риски, связанные с провалом автотехники и людей под лед.

Для человека безопасным считается лёд толщиной не менее 15 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиметров.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Главное управление МЧС России по РС(Я) напоминает: категорически запрещается несанкционированный выезд (выход) на лед в необорудованных местах. Помните: за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошенных снегом.