МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

В связи с началом пожароопасного периода на территории г.Якутска, распоряжением Окружной администрации Якутска определены места массового отдыха на территории города. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует жителям и гостям столицы Якутии проводить отдых в данных местах в целях предотвращения лесных пожаров:

— Микрорайон Кангалассы — место за причалом погрузки угля (р. Лена). Беседка мыса Кангаласский;

— с. Табага – Покровский тракт, 25 км., возле с. Табага, левый берег озера «Синньигэс»;

— Тулагино-Кильдямский наслег – Намский тракт, 22 км. (левая сторона Якутск – Намцы);

— с. Хатассы – Покровский тракт, 20 км. (правая сторона Якутск – Покровск).

Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует населению республики в целях предотвращения лесных пожаров проводить отдых в местах, организованных и утвержденных органами местного самоуправления.

Режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» в лесах действует на территориях трех МО «Усть-Майский район», «Нюрбинский район» и «Таттинский район».

«ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ» установлен на территории тринадцати МО: Алданского, Намского, Горного, Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Олекминского, Мирнинского, Кобяйского, Ленского районов и ГО «г. Якутск».

Напоминаем, если на территории вашего муниципального образования действует особый противопожарный режим, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

— проводить выжигание сухой травы и камыша;

— разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

— курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

— стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

— оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

— заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

— оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015г. №1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Если на момент совершения указанного правонарушения на территории, где оно совершено, не действовал особый противопожарный режим, то ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Если же в момент совершения данного правонарушения на территории, где оно совершено, действовал особый противопожарный режим, то ответственность за него предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.