МЧС напоминает правила безопасности на воде

Наступило долгожданное лето. Не стоит забывать, что летний период несет в себе не только радость каникул, отпусков, возможность загорать и купаться, но и высокие риски, как для детей, так и для взрослых.

Связано это с множеством факторов. Летом многие уезжают на море, отправляют детей в лагеря отдыха, в деревню к родственникам, ходят купаться на речку и всё это в комплексе с высокой активностью солнца, насекомыми и быстропортящейся пищей несет различные угрозы.

Обеспечить безопасность детей летом, в первую очередь, задача родителей. Длительность отпусков взрослых, как правило, по времени меньше, чем время детских каникул. Поэтому какую-то часть времени летом дети будут проводить самостоятельно. Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще Вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать. Обеспечьте досуг детей.

Если вы летом куда-либо отправляете ребенка, то обеспечьте его средствами защиты, обговорите с ним технику безопасности, позаботьтесь о регулярной связи и проконсультируйте тех, кто будет присматривать за вашим чадом о нюансах его поведения и особенностях организма.

Существует ряд простых, и в то же время крайне важных правил поведения в летний период, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей и взрослых, которые следует соблюдать неукоснительно:

— не стоит играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;

— не ныряйте в незнакомых местах! Неизвестно, что может оказаться на дне!

— не используйте для плавания самодельные устройства (плоты, камеры, пенопласт и т.п.), они могут не выдержать ваш вес и перевернуться;

— не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных камерах;

— в воде избегайте вертикального положения, не ходите по илистому и заросшему водорослями дну;

— не боритесь с сильным течением, плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;

— перед купальным сезоном обязательно посетите врача;

— не переохлаждайтесь и не перегревайтесь, после приема пищи сделайте перерыв 1,5 – 2 часа;

— купайтесь только в разрешенных местах;

— не купайтесь в непогоду;

— не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

— не подплывайте к судам, не взбирайтесь на технические предупредительные знаки;

— не перегружайте лодки и катера, не подставляйте борт лодки волне;

— не меняйтесь местами при движении лодок и катеров, не садитесь на борта и не стойте на сиденьях;

— не прыгайте с бортов лодок и катеров;

— не выходите на судовой ход и не подплывайте к проходящим судам, не пересекайте курс идущих судов;

— не катайтесь на лодках, катерах и гидроциклах в местах массового купания населения;

Запомните шесть основных правил оказания помощи пострадавшим на воде:

1) Для спасения утопающих необходимо использовать любые подручные средства – спасательные круги, веревки, доски, весла. Одним словом все то, что может помочь удержаться на плаву или с помощью чего можно вытянуть на безопасную поверхность.

2) Поднимать тонущего из воды на борт необходимо только с кормовой части спасательного средства.

3) Если вас застигла беда и ваша лодка перевернулась, ни в коем случае не отплывайте от перевернувшегося судна до прибытия помощи.

4) При виде утопающего не оставляйте попыток достать утонувшего со дна. Это необходимо делать в течение 10 минут с момента его погружения под воду.

5) При спасении утопающего не дайте ему схватить вас, так как в этом случае он может утянуть вас под воду. При необходимости нужно применить грубую силу. При отбуксировке утопающего следите за тем, чтобы его голова все время находилась над водой.

6) Доставив пострадавшего на берег очистите ему полость рта и удалите воду из дыхательных путей, легких и желудка.

И в заключение, Отдел ГИМС напоминает жителям и гостям республики: не будьте беспечны, всегда соблюдайте меры безопасности и предосторожности, помните о том, что вода — это коварная стихия, и она не прощает ошибок. Пресекайте игры и шалости детей на воде. Помните: употребление алкоголя при пребывании на водных объектах может привести к трагедии.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет Вам и вашим близким сохранить здоровье и жизнь!