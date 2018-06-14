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Общество
14 июня 2018, 11:05
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МЧС напоминает правила безопасного «селфи»

Все большую популярность среди  подрастающего поколения  набирает «селфи». Молодежь ищет новые (очень часто небезопасные!) места, более удачные ракурсы, все свое внимание уделяют лишь камере мобильного телефона и поэтому теряют бдительность. И из-за этого в последнее время увеличивается число травм, полученных при автопортретах. Что же означает слово «селфи»?

Се́лфи (англ. selfie, от «self»-сам, себя) — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала, шнура или таймера. Термин приобрёл известность в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных функций фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы.

Чтобы уберечь себя от опасности, надо знать правила по созданию безопасного «селфи»:

-при создании фотоснимка на воде следует помнить о равновесии. Утратив бдительность, легко потерять координацию движений и упасть в воду.

-особенной популярностью в последнее время пользуются «селфи», сделанные на высоте. Головокружительные пейзажи – это не только красиво, но и опасно. Несчастные случаи, связанные с падением с большой высоты, к сожалению, не редкость.

-фотографии, сделанные на большой скорости движения при управлении транспортным средством, отличаются динамичностью. Однако фотографы, сосредотачивая внимание на съемке, забывают о правилах дорожного движения. Кроме того, самоуправление автомобилем требует большой внимательности и хорошей реакции.

-прекрасные заснеженные сопки зачастую лавиноопасны. «Селфи» на фоне лавины, скорее всего, закончится трагически.

-при фотосъемке на льду следует учитывать рекомендации по безопасному пребыванию человека на ледовом покрытии водоемов. Особенно весной, когда лед хрупкий, ваш автопортрет будет гораздо безопаснее, если будет сделан на берегу.

-«селфи» с животными также могут быть опасными. Многие дикие и даже домашние животные могут вести себя агрессивно по отношению к человеку.

Будьте осторожны, живите в безопасности!

Практика селфи, как и любое другое популярное увлечение, может быть опасной. Молодые люди готовы идти на крайности, для того, чтобы опубликовать на своей странице в социальных сетях интересную фотографию. Часто они позируют в экстремальных местах и обстоятельствах: на крышах домов, рядом с дикими животными, перед приближающимся поездом. И иногда это заканчивается фатально.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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