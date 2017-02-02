МЧС: на автодороге Усть-Куйга — Депутатский затруднено движение автотранспорта

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует водителям автотранспортных средств временно воздержаться от поездок по направлению «Усть-Куйга – Депутатский» круглогодичной автодороги на территории Усть-Янского района.

На двух участках ведутся работы по расчистке снежных заносов, круглосуточно работают силы и средства дорожно-эксплуатационного предприятия со спецтехникой. В общей сложности к работам по расчистке участков автодороги привлечено 8 единиц техники. Ситуация находится под контролем, принимаются меры по нормализации обеспечения дорожного движения.

Уважаемые водители! Прежде чем выехать в дальнюю дорогу, необходимо учесть следующие рекомендации: необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Уточните прогноз погоды на ближайшие сутки — двое, в зависимости от времени поездки. Перед длительным переездом в холодное время года заранее позаботьтесь о теплоизоляции автомобиля. Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте хороший антифриз. Важно не заправляться на непроверенных автозаправочных станциях, так как некачественное топливо может сыграть злую шутку.

Следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами, не забудьте зарядное устройство для мобильного телефона.

Перед выездом проверьте наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата. Стоит бросить в багажник и комплект проводов для «прикуривания». Не забудьте зарядное устройство к мобильному телефону и запасной аккумулятор, теплую одежду и одеяла, щетку для удаления снега и льда с лобового стекла, небольшую лопату, чтобы в случае необходимости освободить колеса от снега; ручной фонарь и комплект батареек к нему, аптечку, еду и питье, топор и складную пилу, упаковку «сухого горючего», зажигалку, мини-печку и котелок.

Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и ориентировочное время возвращения. Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. Принять меры к экономии заряда батареи.

Если случилась поломка на трассе, выставьте перед автомобилем и позади него предупреждающие знаки, это может быть срубленное дерево или любые выделяющиеся вещи. Если машина работает, необходимо приоткрыть стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Машину на длительную остановку или ночевку следует ставить против ветра, чтобы выхлопные газы не попали в приоткрытые окна кабины и салона. Для собственной безопасности необходимо также периодически проверять направление ветра. Не менее важно следить за тем, чтобы выхлопная труба не закрылась наледью, и ее не замело снегом. Если автомобиль сломался, не паникуйте, наберите телефонный номер «101» — с мобильного или «01» — со стационарного аппарата, сообщите о своей проблеме и передайте свои координаты местонахождения.

Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию имеющихся продовольственных запасов. Постарайтесь запастись дровами, при их отсутствии можно жечь горючие материалы — их обычно бывает довольно много.

В случае возникновения нештатной ситуации звоните: «101» — с мобильного, со стационарного – «01», телефон оперативного дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» (4112) 42-40-32; (4112) 39-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я).