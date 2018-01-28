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Происшествия
28 января 2018, 12:52
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МЧС: Модульная котельная доставлена в Бердигестях

В п. Бердигестях Горного района доставлена модульная котельная, начаты работы по монтажу.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по РС(Я) и спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия).
Также ведуться работы сотрудниками испытательной пожарной лаборатории по Республике Саха (Якутия) по выяснению причин пожара.
Напомним, что вечером 27.01.2018 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в п. Бердигестях Горного района горит котельная «РИК» по всей площади.
Главное управление МЧС России по РС (Я) и структурные подразделения функционируют в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» в составе сил постоянной готовности. На базе ЦУКС МЧС РФ по РС(Я) развернут межведомственный оперативный штаб.
На заседание межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) под руководством Колодезникова А.З. принято решение объявить режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» муниципального характера.
Всего на месте происшествия задействовано: 119 человек и 25 единицы техники, в том числе от МЧС России 35 человек личного состава и 7 единиц техники.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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