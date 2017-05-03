Майский праздник в сквере Бриллиантового цирка

Дорогие якутяне, Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых поздравляет вас с праздником Весны и Труда и Днем Великой Победы!

Пусть эти праздники придут в ваш дом вместе с миром, счастьем и добром! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде во имя процветания родной республики и страны!

В эти праздничные дни Бриллиантовый цирк дарит праздник всем гостям и жителям города Якутска!

8 мая в 13.00 в сквере цирка состоится традиционная встреча фронтовиков, ветеранов тыла «Полевая кухня» с праздничным представлением ко Дню Победы при участии артистов, балета и оркестра Государственного цирка Якутии.

9 мая в 14.00 в сквере цирка пройдет Ежегодный авторский проект заслуженной артистки Российской Федерации и народной артистки Республики Саха (Якутия) Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой «Салют Победы». В концерте принимают участие артисты, балет, оркестр Бриллиантового цирка и семья Колесовых.

С праздником Победы! Счастья вам, мира и добра!