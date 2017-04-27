Майские праздники 2017, как отдыхаем: календарь праздничных и выходных дней

Майские праздники приближаются стремительно, поэтому россияне все чаще интересуются, как отдыхаем в мае 2017 года и будут ли сокращенные дни в этом месяце.

Как следует из постановления правительства, для российских граждан подготовлены хорошие по продолжительности выходные. Так, на Первомай запасено три выходных (с 29 апреля по 1 мая), а на День Победы — четыре дня.

Приближающийся май принесет в большинство регионов Россию дождливую погоду, на чем настаивают синоптики. Однако российские жители не готовы в таких условиях отказываться от дачного сезона, который для многих связан с шашлыками. Конечно же, небольшой дождь не сможет испортить праздничное настроение на майские.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.08.2016 г. №756 выходной день с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая.

Праздничные дни 01 мая и 09 мая в 2017 году не выпадают на выходные дни и, следовательно, не переносятся.

Календарь выходных и рабочих дней в мае 2017 года (как отдыхаем):

1 мая — понедельник, выходной (День весны и труда)

2 мая — вторник, рабочий день

3 мая — среда, рабочий день

4 мая — четверг, рабочий день

5 мая — пятница, рабочий день

6 мая — суббота, выходной

7 мая — воскресенье, выходной

8 мая — понедельник, выходной

9 мая — вторник, выходной (День Победы)

10 мая — среда, рабочий день