Майские праздники 2017, как отдыхаем: календарь праздничных и выходных дней

Майские праздники приближаются стремительно, поэтому россияне все чаще интересуются, как отдыхаем в мае 2017 года и будут ли сокращенные дни в этом месяце.
Как следует из постановления правительства, для российских граждан подготовлены хорошие по продолжительности выходные. Так, на Первомай запасено три выходных (с 29 апреля по 1 мая), а на День Победы — четыре дня.
Приближающийся май принесет в большинство регионов Россию дождливую погоду, на чем настаивают синоптики. Однако российские жители не готовы в таких условиях отказываться от дачного сезона, который для многих связан с шашлыками. Конечно же, небольшой дождь не сможет испортить праздничное настроение на майские.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.08.2016 г. №756 выходной день с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая.
Праздничные дни 01 мая и 09 мая в 2017 году не выпадают на выходные дни и, следовательно, не переносятся.
Календарь выходных и рабочих дней в мае 2017 года (как отдыхаем):
1 мая — понедельник, выходной (День весны и труда)
2 мая — вторник, рабочий день
3 мая — среда, рабочий день
4 мая — четверг, рабочий день
5 мая — пятница, рабочий день
6 мая — суббота, выходной
7 мая — воскресенье, выходной
8 мая — понедельник, выходной
9 мая — вторник, выходной (День Победы)
10 мая — среда, рабочий день
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