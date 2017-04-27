Майские праздники 2017: как отдохнуть и не поправиться

Мы не представляем майские праздники без встреч с друзьями, вылазки в лес и пикника в парке. Отказаться от шашлыка очень сложно, но это чревато последствиями для фигуры.

Праздники нарушают наш привычный рацион питания. Диетологи говорят, что человек расслабляется, и за день может съесть до 5000 ккал, которые способны сказаться не только на весе, но и здоровье всего организма, ведь он начинает работать в усиленном режиме.

Как же не поправиться за майские праздники? Следуйте этим советам.

Правильный распорядок дня

Утро начинайте с привычного для вас завтрака. Например, можно сделать овсянку на воде и добавить сухофрукты. В обед можете смело съесть что-то мясное, но важно не заедать его хлебом, а лучше всего с овощным гарниром, чтобы тяжелая пища быстрее усвоилась. Если ваш пикник затянулся до вечера, на ужин приготовьте рыбу на гриле либо ограничьтесь печеными овощами, но не налегайте на майонезные салаты.

За полчаса до каждого приема пищи выпивайте стакан воды – это поможет вам не переедать.

Завтрак нельзя пропускать

Например, у вас встреча с друзьями назначена на 14.00, вы с самого утра в предвкушении и готовитесь, совсем забыв о завтраке. Но будьте осторожны, так как к этому времени вы так проголодаетесь и готовы будете съесть слона. Если не хотите поправиться, не садитесь за стол голодными!

Не все в один присест

Часто после солёного нам хочется сладкого, а потом наоборот. Если вы не хотите поправиться в майские, рекомендуем употреблять в пищу небольшие порции и не смешивать пищу. Например, если вы только что поели шашлык и овощи, не заедайте их шоколадкой или каким либо фруктом. Сделайте это через час-два.

Честное чувство голода

Кто сказал, что на праздники необходимо есть, как будто не в себя? Хочется шашлыка, можно себе его позволить, но только, если вас мучает чувство голода.

Многие не могут отличить настоящее чувство голода от ложного. Все достаточно просто: если вы не ели 3-4 часа, скорее всего вас мучает честный голод, если же вы только встали из-за стола, но опять тянетесь за очередной порцией салата, это происки вашего организма!

Только вкусное!

Если вы решили отметить майские праздники, но не хотите, чтобы отразилось на вашей фигуре, рекомендуем воспользоваться оригинальным советом и употреблять только самое вкусное. Согласитесь, майонезный салат вы можете поесть и дома, сыр, колбаса – это тоже все есть у вас в холодильнике. А вот уху на костре, печеный картофель, семгу в фольге на углях в ы вряд ли дома сможете приготовить. Употребляйте эти продукты, но не забывайте про количество порций, за один раз можно съесть не более 300 г пищи.

Не увлекайтесь алкоголем

Ограничьте потребления алкоголя – многие напитки не только калорийны, но и еще больше возбуждают аппетит.