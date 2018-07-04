Матвей Евсеев: У подножья главной мечты

В истории недропользования Якутии доселе нет местных компаний, которые бы на равных конкурировали с предприятием «Алмазы Анабара» в высоких производственных показателях, культуре организации труда, социальной ответственности. Начавшись с достаточно авантюрной в то время идеи добывать россыпные алмазы в Анабарской тундре, за несколько лет компания выросла до лидирующих позиций на мировом рынке. В эти дни компания «Алмазы Анабара» отмечает 20-летие со дня образования. SakhaLife поговорил с тем, кого считает истинным лидером проекта – Матвеем ЕВСЕЕВЫМ, основавшим компанию и 18 лет руководившим ею. Кто, как не он, изнутри знает этапы создания и становления «Алмазов Анабара»? Независимый политик и бизнесмен сделал экскурс в историю компании и с присущей ему прямотой ответил на наши не всегда удобные вопросы.

— Матвей Николаевич, сейчас вы заняты масштабным и амбициозным проектом создания нового горнодобывающего предприятия в Арктике. Большое видится на расстоянии. Как вы оцениваете период работы в «Алмазах Анабара»?

— Если говорить о цифрах, то за 18 лет «Алмазы Анабара» увеличили годовую добычу алмазов в 1325 раз: с 3 тысяч до 5,3 млн. карат. За этот период добыча составила 28,4 млн. карат. Реализовано алмазного сырья на 2 893,3 млн.$. Общий объем инвестиций составил более 17 млрд. руб. «Алмазы Анабара» с 1998 года перечислило порядка 18 млрд. рублей налогов и неналоговых

платежей во все уровни бюджета. Кроме того, республиканский бюджет получил в 2007 году 2,3 млрд. рублей за продажу 49% пакета акций АО «Алмазы Анабара», в 2013 году –7,0 млрд. рублей – за приобретение 100% пакета акций АО «Нижне-Ленское».

Таким образом, общий объем поступлений от двух обществ в бюджеты всех уровней составил 32 млрд. руб. (без учета поступлений за счет деятельности сельскохозяйственных и лесопромышленного дочерних предприятий). Доля «Алмазов Анабара» в разрезе общей алмазодобычи «АЛРОСА» составляет 14%. Думаю, это значительное достижение.

— В чем секрет такого успеха?

— Четкое планирование, рациональный и в то же время творческий подход ко всем этапам производства позволили с нуля создать компанию и добиться высоких результатов.

— И все же, с чего все начиналось?

— Была идея нашего наставника, руководителя и человека с большой буквы Николая Егоровича АНДРОСОВА об организации в Анабарах добычи россыпных алмазов. Хорошая, сильная идея! В этом сошлись наши желания. И через какое-то время была создана команда из друзей-геологов и старателей. И началось воплощение идеи в жизнь. Да, стояли по колено в воде, брали пробы, самим приходилось строить вахтовое жилье, обустраивать свой быт, обеспечивать техникой первое производство. Так и было: приехали несколько человек в тундру, поставили палатку в среднем течении речки Маят и начали работать, планировать и мечтать, что когда-то здесь будет большое производство. В то время даже многим моим соратникам это казалось абсолютной авантюрой, призрачной мечтой Евсеева.

— А что с самого начала отличало вашу компанию?

— Изначально, это была местная компания и должна была помогать населению, стать локомотивом развития Анабарского района. Такую задачу перед нами поставил Николай Егорович Андросов, которой мы следуем всю жизнь. Забота о человеке труда – это было и остается нашей первейшей задачей! За эти годы через нашу компанию прошли более 10 тысяч местных кадров. Многие из них смогли получить рабочую специальность, повысить разряды, благодаря работе в «Алмазах Анабара». Для этого мы разработали и внедрили проект «Путевка в жизнь». Безработные парни из сельских глубинок через Центры занятости направлялись к нам на учебу в «Профресурс», по окончании проходили стажировку на участках и, если подходили для работы на вахте, устраивались в компанию. Для того, чтобы привлечь в промышленность сельских парней, проводились выездные мероприятия. Поначалу многие не знали, что это такое — работать на вахте, на производстве. Мы для наших работников всегда создавали лучшие условия для работы и отдыха и полное социальное обеспечение. Наш опыт привлечения в промышленность незанятого (преимущественно сельского) населения, кадровая политика компании в целом доказывают, что можно и нужно работать с местными трудовыми ресурсами. Также был опыт дистанционного обучения рабочим специальностям молодежи из отдаленных районов. Например, в Булунском с помощью тройственного договора с Минпрофобразования, Тиксинским училищем, парни из Тикси, Кюсюра получили специальности электриков, водителей. Пусть они не все пошли к нам работать, но получили возможность зарабатывать у себя в районе. Разве плохо? И сейчас “АРКТИК КАПИТАЛ” будет следовать этим принципам социальной ответственности бизнеса перед жителями севера и арктических территорий республики, и должен стать локомотивом их развития.

Несколько лет назад в Якутию приезжал ЖАРКОВ, тогда новый руководитель АЛРОСА, поставил задачу избавиться от непрофильных активов. Вы тогда наотрез отказались. Но вопрос до сих пор не снят с повестки.

Было такое. Говорил и буду говорить, что, так называемые, непрофильные активы — это наше сельское хозяйство, селяне, предприятия, которые кормят наслега и наших работников на участках. Мы их поддерживаем, тем самым даем селянам работу, возможность заработать, содержать прибыльное сельхозпредприятие, а взамен получаем местную продукцию для своих работников. В свое время мы брали под свое крыло много убыточных предприятий и выводили их на рентабельный уровень. Это «Сахалес» — ныне «АлМас», Немюгюнская агрофирма – бывшее ОПХ «Покровское», конезавод «Берте», «Хатасский свинокомплекс», Агрофирма «Олекминская». Одновременно мы создавали новые. Например, пищекомбинат «Кладовая Олекмы». Все эти предприятия сейчас лучшие в Республике! Много усилий было вложено в оздоровление промышленных предприятий — АО «Нижне-Ленское», «Арктическая экспедиция», Анабарский ГОК.

Мы наращивали производство и вели последовательную политику содействия социально-экономическому развитию наших северных районов. Поначалу строили автозимники для завоза стратегических грузов и этими же дорогами пользовались жители и другие жизнеобеспечивающие предприятия. Затем возродили в арктических улусах судоходные магистрали Северного морского пути. В постсоветское время впервые в 2012 году был заключен договор на доставку груза по Севморпути из порта Архангельск до порта Юрюнг-Хая. Это было необходимо с точки зрения доставки своих грузов, но одновременно мы доставляли груза для населения районов недропользования.

— Помню пресс-конференцию по поводу приобретения АО «Нижне-Ленское» в этом самом кабинете. Вы тогда заявили, что через полтора года рассчитаетесь со всеми долгами компании и выведете ее на положительный баланс…

— А что, не так? До нас эту компанию с богатой минерально-сырьевой базой и большими перспективами развития из-за неправильных управленческих решений довели буквально «до ручки». Приобретение «Нижне-Ленского» было одним из глубоко просчитанных шагов. Мы понимали, что есть высокий уровень кредиторской задолженности, в том числе по банковским кредитам. Но в то же время предприятие имело высококачественные запасы, что позволяло Группе АЛРОСА нарастить ежегодную алмазодобычу на 2 млн. карат. Обоснованные расчеты по привлечению и дальнейшему погашению кредитов для выполнения поставленной задачи помогли принять окончательное корпоративное решение. И сегодня мы убеждаемся на практике, что это был правильный путь. «Нижне-Ленское» сразу было выведено на прибыль, планомерно мы закрыли долги, затем был разработан план по консолидации с «Алмазами Анабара». С 2013 по 2017 год «Нижне-Ленское» получило чистую прибыль порядка 12 млрд. рублей. Из нее на дивиденды направлено почти 11 млрд. рублей, уплачено налогов и сборов около 8 млрд. рублей. Делайте выводы. Да, эти слова на пресс-конференции, может, прозвучали самоуверенно, но любая моя уверенность в положительном исходе дела основывается на детальной проработке вопроса, анализе ситуации. Благодарен моей команде профессионалов, вот уже многие годы идущих рядом и своим умом, опытом, трудом поддерживающих вот такие мои идеи.

— Писали, что после вашего ухода «Алмазы Анабара» получили много новых лицензий, в значительной мере уменьшили кредитную задолженность. Неудобный вопрос, но ведь вы все равно это читали? Что думаете по этому поводу?

— Были публикации, в угоду действующей власти искажающие суть всего происходящего, состояния компании. Я не обращаю на это большого внимания. История сама расставит все по своим местам. Власть изменчива. Постоянны общечеловеческие ценности – добропорядочность, честь и честность. Нужно смотреть вперед, развивать новое производство, думать о будущем. С самого основания компании «Алмазы Анабара» я понимал: денег на геологию жалеть нельзя. Основа успешной работы и развития любого горнодобывающего предприятия – это минерально-сырьевая база, которая создается усилиями геологов. С самого начала в «Алмазах Анабара» было создано самое лучшее геологоуправление в республике. Предприятие само выполняло значительный объем геологоразведочных работ, обеспечивая прирост минерально-сырьевой базы. Благодаря ранее выполненным работам, в 2016 году, после моего ухода «Алмазы Анабара» получили новые лицензии на разработку месторождений. Это был итог кропотливой и длительной многолетней работы. Вот подумайте, за 18 лет суммарный прирост запасов россыпных алмазов АО «Алмазы Анабара» (с учетом АО «Нижне-Ленское» с 2013 года) от геологоразведочных и эксплоразведочных работ составил 26,5 млн. каратов. Суммарные запасы алмазов по двум компаниям на 1 мая 2016 года составили 41,0 млн. каратов. За 1998-2015 годы по направлению «алмазы» в ТКЗ «Якутнедра» и ГКЗ «Роснедра» было успешно защищено 25 геологических отчетов с подсчетом запасов. А это большая и трудоемкая работа. Что касается, якобы, большой закредитованности предприятия, то все, включая руководство АЛРОСА и республики, знали, что кредиты были привлечены на выкуп акций «Нижне-Ленского» и рефинансирования его задолженности. Кредиты должны были быть погашены по установленному графику, что собственно и было сделано из запланированной прибыли «Нижне-Ленского». Ничего нового и не предпринималось.

— Вас часто ставят в пример в части внедрения высокой экологической культуры производства, соблюдения экологических норм и правил.

— Мы же на своей родине работаем, почему должны портить природу, место, где мы живем. «Алмазы Анабара» — всегда был одним из немногих в республике недропользователей, который должным образом относится к экологическим вопросам. При промышленном освоении в арктических улусах у нас был внедрен комплексный подход к обеспечению экологической безопасности, восстановлению природной среды. На объектах алмазодобычи работы были налажены с максимально возможным использованием оборотного водоснабжения, установлены котлы-утилизаторы выхлопных газов, что значительно снижает выбросы в атмосферу частиц железа, сажи и неорганической пыли. В 2015 году предприятием, чтобы снизить негативное воздействие на водные объекты были приобретены станции комплексной биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков. У нас всегда планово проводилась работа по рекультивации нарушенных земель. Помимо этого, мы первыми включились в проект по очистке территорий Арктики от отходов производства советских времен. Собирали металлолом по всей тундре и вывозили попутным транспортом на утилизацию.

Много положительного опыта было наработано за годы работы в «Алмазах Анабара», сложно перечислить. Сейчас все это мы переносим на новое предприятие.

— В преддверии 20-летия вашего детища – компании «Алмазы Анабара», что бы вы пожелали коллективу, ведь там многие работают не один год?

— Успех компании создается трудом каждого работника. В производстве быстро подготовить кадры невозможно. Нужны годы работы, накопления опыта. Поэтому всегда считаю, что каждый работник в компании – дороже золота. У нас всегда работали профессионалы высокого класса, выросли целые династии успешных промышленников. Иногда мне приходилось слышать, что в «Алмазы Анабара» на работу берут только родственников Матвея Евсеева. Тогда я очень богатый человек, если у меня свыше десятка тысяч родни (смеется) по всей республике и за ее пределами. Но если серьезно, то просто у нас так сложилось в коллективе, что если человека уважают, то за труд и человеческие качества. И конечно в ходе совместной работы он становится по настоящему родным человеком.

20 лет. Сегодня есть хороший повод поблагодарить моих единомышленников, которые шли рядом со мной все эти годы. Ивана Ивановича АНДРЕЕВА, Андрея Вильевича КАРХУ, Николая Николаевича ИГНАТЬЕВА, Марианну Анатольевну МАГОМЕДОВУ, Ивана Илларионовича ИВАНОВА и других. Многих лучших людей, соратников и передовых работников, стоявших у истоков создания компании, нет уже с нами. Николай Егорович АНДРОСОВ, его супруга Анна Григорьевна. Это Н.Ф. МЕЗЕНЦЕВ, А.Н. СЛЕПЦОВ, М.Н. ЗАСИМОВ, Л.Н. МЕЗЕНЦЕВ, Д.Ф. ИЗМАЙЛОВ, А. В. ЛИ, В.Д. АНДРЕЕВ, Д. Г. ПРОТАСОВ, И.В. ТЕРЕНТЬЕВ, О.В. СТАТКЕВИЧ, П.Е. ЯШКУИЧ, В.В. ХУДИКОВСКИЙ, Б.Н. СУКАЧЕВ.

Мы не должны забывать историю, как в планетарном масштабе, так и в частностях. Мне никогда не будет стыдно за свою компанию «Алмазы Анабара», выпестованную мной и моими друзьями-коллегами на протяжении многих лет, за годы работы в ней. Мы построили очень надежное предприятие, заложили крепкую основу, выстроенный, отточенный до деталей механизм, который еще долгие годы будет приносить пользу республике. Как когда-то пошутил Андрей Вильевич Карху, проработавший долгие годы Главным инженером «Алмазов Анабара», развалить работу компании может только атомная бомба.

— Хорошо сказано насчет атомной бомбы! Механизм налажен как часы, и все работает до сих пор. На последней пресс-конференции, когда вы представили свой новый проект – «АРКТИК-КАПИТАЛ», коллеги попросили вас прокомментировать работу нового руководства «Алмазов Анабара».

— И что я ответил?

— Что не будете комментировать.

— Вот именно. И сейчас не буду комментировать. Тем более, что и комментировать-то там нечего. Ничего нового, механизм работает согласно долгосрочной стратегии.

— Врио главы республики одним из первых встретился с вами. Вы до этого давно были в этом кабинете?

— При ШТЫРОВЕ. При нем я приходил довольно часто, и его помощник ЧУЙКО шутил: «Сын пришел!».

А при БОРИСОВЕ ни разу не был на приеме. В годы его правления меня чурались, боялись даже публично поздороваться со мной. Я был депутатом Ил Тумэна, на сессиях за депутатами закреплены постоянные места, я сидел у прохода. И члены правительства передвигались не по центральному проходу, а по крайнему, ближе к двери, лишь бы со мной не здороваться. Но я их и других, кто меня чурался, не виню. Они боялись прогневать хозяина, лишиться своей работы, теплого места. Эти люди не умеют жить по-другому, такова их картина мира. Вообще не хочу говорить об этом!

— Действительно, всем интересно, о чем вы говорили с Айсеном Сергеевичем на недавней встрече.

— Ну, вообще-то это была наша очередная встреча. С Айсеном Сергеевичем мы знакомы давно, лет двадцать точно. Мы регулярно встречаемся, иногда обедаем вместе, проговариваем определенные вопросы. Мы с ним сходимся во многих вопросах. Более 50% точно. И это очень хорошо.

В корне неправильно думать, что был какой-то политический торг… Мол, я не выставляюсь на выборы Ил Дархана. А взамен что-то там. Читал я измышлизмы эти ваших коллег.

Дело в том, что как только ушел Штыров, я был уверен, что главой Якутии должен стать Айсен Николаев. И он про это давно знает. Прекрасно знает, что я не претендую на пост Ил Дархана.

— Но подождите! Вы же пытались баллотироваться на выборы главы республики в 2014 году! Но «Единая Россия» не выпустила из своих рядов.

— Тогда была совсем другая ситуация.

— Ясно…

— Новая власть будет поддерживать наши проекты. Она обязана.

— Но мы только что говорили о том, что не всякая власть поддерживает.

— Да, есть субъективные факторы. Но любая власть обязана поддерживать бизнес, потому что бизнес решает главную задачу власти – повышение уровня жизни людей. Бизнес дает: а) рабочие места; б) заработную плату в) налоги.

— Хотелось бы поговорить о вашем новом проекте – «АРКТИК-КАПИТАЛ». Но у нас и так много цифр и фактов по «Алмазам Анабара» получилось…

— Намек понят, по осени я расскажу о нашей работе. Пусть выборы пройдут. Сейчас все под призмой выборов воспринимается. А я от них далек. Сейчас я стою у подножия своей мечты. Надо к ней подняться, как на гору восходят. Госслужба в любом виде меня не интересует. Я люблю и умею заниматься бизнесом. И кто сказал, что это менее амбициозно? У нас в Якутии 13 улусов относятся к Арктическим и Северным. Да, можно было добывать золото в Южной Якутии – Алдан и Нерюнгри. Можно было пойти по направлению к Томпо, Усть-Нере и Моме. Но мы прикипели сердцем к Артике. За 18 лет работы в «Алмазах Анабара» такой опыт получили, что решили продолжить работу на крайнем Севере.

Арктика – она большая. В России тоже есть своя Арктика, регионы, к ней относящиеся. И за границей есть Арктика… Так что «АРКТИК-КАПИТАЛ» не собирается ограничиваться одной Якутией. У нас большие горизонты. Через 10-20 лет это будет огромное предприятие с миллионными и миллиардными прибылями в условных единицах.

— Совсем разбогатеете…

— А мне не интересно самому богатеть. Зачем мне какие-то дворцы на морях и вообще в других странах? Это убогие мечты! Яхты и самолеты? Если я живу здесь и работаю в Арктике? Не было этого никогда и не будет. Уверен, что жить и работать надо там, где родился. И работать честно – без увода налогов, увода бизнеса в удобные места, без всяких хитростей. Где бы ни работал – всегда требую полную выплату всех налогов, белую зарплату для всех работников и социальную защиту. Вот говорят, что мужчина должен построить дом, посадить дерево и родить сына. А я считаю, что должен построить сотни, тысячи домов, посадить и сохранить миллионы деревьев, и помочь миллионам людей, как если бы они были моими детьми. Вот моя картина мира.

— Матвей Николаевич, благодарю за интервью, поздравляю с юбилеем «Алмазов Анабара» и желаю большого плавания «АРКТИК-КАПИТАЛ»!