Матвей Евсеев сдает депутатский мандат — СМИ

Народный депутат Матвей ЕВСЕЕВ решил выйти из состава Государственного Собрания (Ил Тумэн). Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на свой источник в республиканском парламенте. Официальной информации об этом пока нет.

Напомним, что прошлым летом у Матвея Евсеева отжали пост генерального директора АО «Алмазы Анабара» — динамично работающего предприятия, отлаженного как часы. На его место был назначен высокопоставленный чиновник Павел МАРИНЫЧЕВ, практически без опыта работы в промышленности, зато лояльный к действующей власти.

Евсеев был назначен вице-президентом АЛРОСА, но не задержался на этом посту, покинув его в конце октября прошлого года.

Этой весной без всяких пояснений сдала мандат депутата Ил Тумэна Марианна МАГОМЕДОВА, при Матвее Евсееве работавшая заместителем гендиректора «Алмазов Анабара». Теперь появилась информация о том, что мандат сдает Матвей Евсеев. Широкой публике не известно, что стоит за этими решениями… Впрочем, еще в прошлом году Матвей Николаевич признался SakhaLife, что не намерен баллотироваться на выборы в Ил Тумэн шестого созыва. Напомним, что выборы в парламент республики пройдут осенью 2018 года.

По данным SakhaLife, Матвей Евсеев занимается новым, чрезвычайно амбициозным проектом, в котором не будет доли государства.

СПРАВКА

Матвей Евсеев родился 26 октября 1964 года в селе Тюбяй Сунтарского района Якутской АССР.

В 1990 году окончил горный факультет ЯГУ по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».

В 2004 году – финансово-экономический институт Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность:

1983 — 1985 — служба в рядах Советской Армии;

1986 — 1992 — ученик проходчика, проходчик, взрывник на руднике «Нежданинский» горно-обогатительного комбината «Джугджурзолото» производственного объединения «Якутзолото»;

1992 — 1996 — председатель старательской артели «Горняк», председатель правления ТОО «Горняк»;

1995 — 1997 — председатель правления Ассоциации старателей Республики Саха (Якутия) «Золотой Союз»;

1997 — 2016 — генеральный директор ОАО «Алмазы Анабара;

В 2016 – вице-президент АК «АЛРОСА».

Действительный член Академии горных наук России.

Заместитель председателя Общероссийского общественного движения «Ассамблея народов России», сопредседатель общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)».